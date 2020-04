La portada del diario AS (19/04/2020)

"Veinte años no es nada", así titula la portada del diario AS en su edición de este domingo 19 de abril de 2020. Se cumplen 20 años del famoso taconazo de Fernando Redondo en Old Trafford ante el Manchester United en las semifinales de la Champions League que culminaron con La Octava.