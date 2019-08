La portada del diario AS (28/08/2019)

Portada AS (28/08/19)

"Neymar calienta", así titula el diario AS su portada de este miércoles 28 de agosto. El internacional brasileño ha hablado con el PSG para trasladar su deseo de fichar por el Barcelona antes del final del mercado. En Can Barça se muestran optimistas, pese a que la cumbre en París no acabó en acuerdo.