La final de la Copa del Rey 2019 va a dar que hablar por mucho tiempo. El título se lo llevó el Barcelona Lassa en un final muy emocionante, pero sobre todo polémico. El resultado fue de 93-94 favorable para los culés por unos puntos anotados en el último suspiro por Tomic pero que no subieron al marcador hasta que los árbitros no revisaron la repetición. Se equivocaron, ya que la acción de Randolph no fue tapón ilegal.

La portada del diario Sport (18/02/2019)