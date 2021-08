Obras Santiago Bernabéu: la vuelta del césped está más cerca tras este increíble avance

Faltan poco más de un mes para que el Santiago Bernabéu vuelva a abrir sus puertas al público. Ya se saben las condiciones en las que se hará, aunque para septiembre podría haber cambios. Por si acaso, el coliseo del Real Madrid se prepara para recibir de nuevo a sus aficionados tras un año y medio sin hacerlo por la pandemia. Las obras avanzan a un ritmo brutal.

Muchos pensaban que las obras no llegarían a tiempo para ese primer partido contra el Celta de Vigo en septiembre, pero la velocidad a la que se trabaja ya muestra la realidad. El Santiago Bernabéu llegará a tiempo y no solo eso, sino que también quedará muy avanzada una de las fases más importantes: la del césped retráctil. No quedará terminado este verano, pero sí se dejará a falta de remate para el verano que viene.

De momento ya se ha empezado a cubrir el hueco del foso que durante las últimas semanas se veía en un lateral del Bernabéu. El 'hipogeo' ya apenas se puede ver desde fuera debido a unas planchas que han ido colocando y que en muy poco taparan por completo el agujero de la cueva en la que se instala todo lo necesario para que el coliseo goce de un césped retráctil.

El de esta temporada será un terreno de juego provisional, sin ser retráctil. Este se comenzará a instalar en cuanto la superficie quede lista. Los trabajos en el suelo del campo no cesan con el objetivo de adecuarlo para que encima se pueda instalar el césped que permita que se pueda desarrollar la temporada en el Santiago Bernabéu.

Hace ya que no se ve el verde en el estadio del Real Madrid, pero no debería tardar mucho en volver a aparecer. Ha comenzado ya la cuenta atrás de poco más de 30 días para que, después de 18 meses, los jugadores del equipo blanco vuelvan a saltar al campo, a su verdadera casa.

Vuelta del público

Lo harán, además, con público. Este miércoles se aprobó que los estadios de La Liga podrán contar con un 40% de aforo durante el mes de agosto y todas las medidas que habrá que cumplir, además de recomendar que se dé preferencia de entrada a abonados y aficionados locales para evitar desplazamientos. A finales de agosto se conocerán si todas estas normas se mantienen durante el mes de septiembre.

[Más información: Obras Santiago Bernabéu: el vídeo que muestra la brutal transformación durante julio]

Sigue los temas que te interesan