La comparación de Vinicius y Rodrygo con Joao Felix y Ansu Fati que enfadó a Zidane

Zinedine Zidane ha afrontado una de las ruedas de prensa más largas desde que es entrenador del Real Madrid y en ella ha dejado un buen puñado de titulares. Aún así, hubo una pregunta concreta que le sacó de sus casillas. La suplencia de Vinicius y Rodrygo en el último partido fue resaltada por algunos y todo ha desembocado en la rueda de prensa previa al partido frente al Valladolid donde les han comparado con Ansu Fati y Joao Felix tras sus buenas actuaciones en la última jornada.

"Este último fin de semana han jugado muy bien en el Atlético de Madrid Joao Felix y en el Barça Ansu Fati y presumen de estos jugadores jóvenes. En el Real Madrid, en los últimos meses, se ha presumido mucho de Vinicius y Rodrygo, pero sí que es verdad que en los últimos meses solo han jugado un 32 y un 34 por ciento de partidos como titulares. ¿Por qué no terminan de cuajar? ¿Hace falta que tiren la puerta?", preguntaba uno de los periodistas que estaba en la rueda de prensa.

Zidane sonreía con la cuestión. "Siempre me hace reir esta pregunta. Esto es el Real Madrid. Opinar es fácil. Estoy aquí todos los días con los jugadores. ¿Que va jugar Vinicius el 34% de los minutos? Y el otro 32% y el otro 31%. Puede subir, bajar... Somos 25 y voy a contar con todos siempre", comenzaba a responder el técnico del conjunto merengue.

El francés siempre ha destacado que los va a cuidar y en todo momento ha resaltado que cuenta con ellos, por lo que no debería haber motivos para quejarse. "Los hay que juegan menos y más. Yo, como los jugadores, quiero ganar todos los partidos. Los jugadores tienen que estar preparados y lo de fuera no ayuda", sentenciaba un Zidane visiblemente molesto por la presión que quieren meter a sus dos jóvenes promesas.

"Son chicos que tienen 21, 22 y 23 años. Esto es la realidad del fútbol. Juegas, no juegas... Esa es la vida. En cada partido hay que meter a 11. Yo eligiré siempre hasta que no me toque, entonces elegirá otro...", finalizaba su respuesta el entrenador galo haciendo visible que no es sencillo jugar en el Real Madrid y que no se puede comparar esta gestión con la de otros clubes.

Dos años de Vinicius

Este 29 de septiembre se cumplen justo dos años del debut de Vini Jr con la camiseta blanca. El extremo llegaba a sus 18 años a Concha Espina para comenzar a deleitar a la afición blanca que, en esos momentos, tenía a Julen Lopetegui como guía espiritual. El vasco le dio la alternativa en el encuentro entre el conjunto blanco y el Atlético de Madrid que terminaría en empate a cero, convirtiéndose en el primer futbolista nacido en el año 2000 en jugar un encuentro en la historia del club.

Con este hito, también aprovecharon para preguntarle por esa falta de minutos después de comenzar la que es ya su tercera campaña en la entidad blanca. "Todos quieren más continuidad, todos quieren jugar más. Vini está aquí para intentar jugar todos los partidos que hay. Luego depende del entrenador que elige. Dentro de esta plantilla grande y buena, estoy contento con Vini. Lo que tiene que hacer es centrarse y ya está. No te voy a contestar otra cosa. Solo tienen que estar centrados en prepararse bien", esgrimió un Zidane que sigue pidiendo paciencia con Vinicius, un jugador al que poco a poco le va llegando su momento en la historia del Real Madrid.

