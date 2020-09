Zidane 'ficha' en la cantera para completar su Real Madrid

El Real Madrid perfila los detalles para afrontar toda una temporada sin fichajes. El club blanco no se mueve de su idea y no habrá incorporaciones nuevas durante la recta final del mercado, pese a que haya rumores que sigan apuntando a la delantera y otras demarcaciones que puedan sufrir bajas de última hora. El Madrid no fichará como responsabilidad ante los efectos de la crisis y porque no lo vería moral.

Zidane lo sabe y está de acuerdo. También el vestuario, que confía en los que son para poder aspirar a los títulos esta temporada. La plantilla es la que era la temporada pasada, más madura en cuanto a los jóvenes y con los refuerzos de algunos cedidos que se han quedado como Odegaard, Lunin y Odriozola (y Borja Mayoral, de momento). No hay razones para pensar que echará de menos a gente que ha salido como Bale o James.

'No' rotundo a fichajes como el de Cavani, que se ofreció al Madrid y saldría gratis (aunque con un salario alto) y que ahora se acerca al Atleti como posible recambio ante una eventual salida de Diego Costa. El club blanco asume con tranquilidad los días que quedan hasta que se cierre el mercado el próximo 4 de octubre y solo piensa en terminar de perfilar la 'operación salida'.

En la cabeza de Zidane solo está el siguiente partido contra el Betis y la lista de 23 que configurará, en la que podrían reaparecer jugadores como Eden Hazard, Marco Asensio o Isco Alarcón. Otro de los misterios está en ver si volverá a llamar a algún canterano con el primer equipo para completar la convocatoria, aunque en esta ocasión se presenta sin muchas bajas. El francés enseñó sus cartas contra la Real Sociedad.

Marvin Park y Sergio Arribas

Zidane cuenta con La Fábrica y esa prolífica generación que ganó la Youth League y que este año dará el salto al Castilla de la mano de Raúl González, con quien se ganó la Champions de los juveniles. Contra la Real fueron convocados Altube (tercer portero habitual), Marvin y Arribas. Estos dos últimos, además, debutaron con el primer equipo.

El entrenador del Madrid no esconde que tirará de la cantera ante carencias que se puedan ir viendo o necesidades de cada momento. El equipo no tiene una plantilla tan amplia como otros años y el grupo tan prometedor que empuja en Valdebebas no pasa desapercibido para Zidane. Lo de Marvin y Arribas, que tuvieron minutos antes que Jovic o Mayoral, fue un mensaje.

Antonio Blanco debuta en partido oficial con el Castilla

Blanco, el relevo natural de Casemiro

Como ellos dos, hay otros jugadores que podrían tener un hueco en convocatorias futuras del Real Madrid. Es, por ejemplo, el caso de Antonio Blanco, que todavía no ha debutado con los 'mayores' y es una de las grandes perlas de la cantera. Es un jugador que poco a poco podría hacerse con el rol de relevo natural de Casemiro, que sigue sin un suplente puro y al que Zidane busca alternativas como se vio con el centro del campo que alineó en el debut liguero sin él.

Como Blanco, Marvin y Arribas, además de Altube, en el Castilla de Raúl hay más nombres interesantes como el de Miguel Gutiérrez -que ya ha debutado con el primer equipo-, Gelabert, Santos, Morante o el fichaje estrella del filial, Hugo Duro.

Un cuarto central de la cantera

No se descarta la salida de Nacho rumbo a Italia, donde cuenta con un gran cartel, lo que dejaría un hueco en el centro de la defensa del Madrid. El rol del cuarto central blanco lo ocuparía un canterano, habiendo dos claros favoritos: Javi Hernández, que ha entrenado muchas veces con el primer equipo y entró la temporada pasada en varias convocatorias, y Pablo Ramón, otra de las grandes promesas de la Youth League.

