Zidane: "Nos ha faltado gol, esto va poco a poco e iremos a mejor"

El Real Madrid sumó su primer punto en La Liga después de empatar frente a la Real Sociedad en el mítico Anoeta. No pudieron los blancos batir a Remiro, pese a que jugadores como Benzema gozaron de importantes ocasiones a lo largo de los 90 minutos.

Si el francés fue uno de los destacados, más aún Courtois y Varane, ambos sobresalientes para evitar el tanto de los txuri-urdin. El central se redimió de los errores que condenaron al Real Madrid en la Champions frente al Manchester City, mientras que el portero volvió a confirmar que está en un inmejorable estado de forma.

Aunque la gran sorpresa fue la titularidad de Odegaard, precisamente ante el equipo en el que militó la pasada temporada como cedido. Otra de las noticias del duelo en el Reale Arena fue el debut con el primer equipo de Marvin. Sobre todo ello habló Zidane en rueda de prensa.

¿Da por bueno el empate?

"Nosotros siempre vamos a por el partido, entonces creo que hemos perdido dos puntos. Al final nos ha costado hacer ocasiones. En la primera parte hemos tenido ocasiones y creo que hemos hecho muy buen partido, sobre todo defensivamente, pero creo que nos ha faltado algo arriba sobre todo".

Ni Jovic ni Mayoral

"No hemos cambiado el dibujo. Puedes cambiar la punta, pero si metes dos delanteros cambias el dibujo y yo no quería, quería meter jugadores a las bandas y es lo que hicimos".

Mejor la primera parte

"En la primera dominamos y entramos bien al partido, tuvimos dos o tres ocasiones. Yo creo que es normal bajar el ritmo del partido. Casemiro no entró desde el inicio, pero no pasa nada".

Zinedine Zidane, en la banda del Reale Arena, siguiendo a los jugadores del Real Madrid REUTERS

¿Decepcionado con Jovic?

"No, no, no. Tenemos un equipo, tenemos jugadores y tengo que elegir. Hoy he elegido así y ya pensaremos en el siguiente partido. No tengo nada contra ningún jugador. Es el dibujo y no quería cambiarlo. Tendría que haber sacado a Karim (Benzema) y no quería, Karim estaba bien".

Debut de Odegaard

"Contento por su debut. No tiene molestias ni nada en su rodilla. Esto es lo más importante. Es el primer partido, hemos tenido tres semanas para entrar en La Liga y un partido amistoso. Esto va poco a poco, vamos a ir a mejor y hay que estar tranquilos... con Martin y con todos. Nos ha faltado gol, pero eso se trabaja. Hay que sobreponerse. Hay que seguir trabajando".

Varane, notable

"Son cosas que pueden pasar. Nosotros sabemos los jugadores que tenemos, sobre todo los que defienden. Hoy todos, Varane, Sergio, Carva y Ferland lo han hecho bien. Al final solo un tiro a portería. Defendimos bien, pero conseguimos muy poco. Esto es fruto de los jugadores, que defienden muy bien, pero tenemos que trabajar más".

