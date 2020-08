Mariano, a la espera de conocer la oferta del Benfica tras el acuerdo con el Real Madrid

El Real Madrid sigue trabajando en los despachos para cerrar la plantilla lo antes posible. La entidad merengue tiene claros cuáles son los jugadores que no cuentan para Zidane y que, sin hueco en el plantel madridista, deben buscar minutos fuera de la capital. Mariano Díaz está entre ellos y ya tiene destino elegido: el Benfica y la liga portuguesa.

El atacante saldrá en los próximos días si nada se tuerce tras el acuerdo que han alcanzado Real Madrid y Benfica. Los dos clubes han acordado la cesión por una temporada y con opción de compra para la entidad lusa. En caso de que decidan ejercerla, deberán abonar 18 millones de euros al Real Madrid.

La salida de Mariano, además, es una buena noticia para las cuentas económicas. Su marcha supondrá que los más de cuatro millones de euros netos que cobra el jugador los tenga que abonar el propio Benfica. La operación ya ha sido acordada por las directivas y el jugador está a la espera de conocer los datos definitivos.

Sin embargo, a falta de ese último paso, es una realidad que Mariano abandonará la capital para embarcarse en un nuevo proyecto. Jorge Jesús, técnico del Benfica, quiere armar una plantilla que pueda ganar el título luso tras el último segundo puesto cosechado frente al campeón Oporto. El delantero, todavía perteneciente a la plantilla del Real Madrid, es su goleador elegido.

Mariano Díaz durante un entrenamiento del Rea Madrid EFE

Su paso por el Madrid

El canterano ya salió cedido al Olympique de Lyon. En Francia se convirtió en uno de los delanteros de moda de la competición. Jugó 45 partidos y anotó un total de 21 goles entre los tres torneos disputados. 18 de ellos fueron en la Ligue 1, acabando entre los mejores goleadores. Tras reafirmarse en la élite, el Real Madrid decidió repescarle.

El club merengue no es fácil y Mariano no ha terminado de adaptarse. Más bien, no ha podido encontrar un hueco fijo en las rotaciones. Esta última y atípica temporada, entre lesiones y descartes, solo ha podido disputar siete encuentros. La anterior, donde también sufrió problemas físicos, tuvo participación en 21 partidos con el Real Madrid y cosechando cuatro tantos.

El Madrid activa la 'operación salida'

El club merengue ha cerrado varias operaciones en las últimas horas. El objetivo sigue siendo el mismo: 100 millones de euros en ventas para paliar los efectos del coronavirus y aligerar las cuentas de la entidad. Este verano no habrá grandes incorporaciones con cifras astronómicas y, por ello, conseguir ventas como las que se están cerrando son todo un éxito.

Zidane tiene claro cuáles son los jugadores con los que va a contar. La única duda que se mantiene es la de Dani Ceballos, que ha cuajado una buena temporada en el Arsenal y que podría tener hueco en la entidad merengue si así lo decide el técnico francés. Pero, más allá de esa incógnita, el plantel está diseñado.

Óscar Rodríguez, uno de los canteranos que más se ha lucido en la capital, será traspasado al Sevilla a cambio de 15 millones de euros. Su último año en el Leganés ha sido satisfactorio y los de Lopetegui han decidido cerrar su incorporación. A él se suma James Rodríguez, cuya estancia en Madrid es cuestión de tiempo tras el interés de Ancelotti y su Everton en ficharle. La operación superará los 20 millones de euros, al igual que la de un Reguilón que cuenta con ofertas de la Premier entre muchas otras.

