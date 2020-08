De Laurentiis, presidente del Nápoles: "Pudimos llegar a Jovic, pero fuimos a por Osimhen"

Luka Jovic ha perdido una de sus grandes oportunidades de abandonar el Real Madrid y poner rumbo a un buen equipo como es el Nápoles. El conjunto italiano ha admitido el interés por el delantero serbio, aunque finalmente se han decantado por fichar al ariete del Lille, que será su gran baza goleadora para la próxima temporada.

El equipo entrenado por Gennaro Gattuso y presidido por De Laurentiis ha reconocido que estaban muy interesados en el jugador del Real Madrid y que incluso llegaron a reunirse con su agente, Fali Ramadani, para hablar de la situación del jugador y poder negociar un precio por el traspaso.

Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto, ya que el conjunto italiano tenía sus ojos puestos en Victor Osimhen, delantero estrella del Lille que ha realizado una gran temporada en Francia. Una vez se desbloqueó la opción de traer al nigeriano, el Nápoles abandonó la opción de Luka Jovic, que pierde así a uno de sus grandes pretendientes.

De Laurentiis. Foto sscnapoli.it

El futuro del serbio no está nada claro en estos momentos, ya que su salida del Real Madrid está a la espera de que llegue por él una oferta que convenza al club. Para Zidane no sería ningún problema que se quedara en la plantilla, pues prefiere la salida de Mariano y que sea el ex del Eintracht el suplente de Karim Benzema.

No obstante, en el Real Madrid ven cada vez con mejores ojos una salida del ariete y poder recuperar parte de la inversión que se hizo por él. Su rendimiento en el campo y, sobre todo, sus actitudes fuera de él, no han convencido en la cúpula madridista. De este modo, Jovic ha perdido una gran oportunidad de encontrar un nuevo destino.

Oportunidad perdida para Jovic

Victor Osimhen se ha convertido además en el fichaje más caro de la historia del Nápoles con un montante final que podría rondar los 80 millones de euros entre un primer pago de 50 millones de euros, otros 10 que podrían llegar en concepto de variables y cuatro jóvenes jugadores del equipo azzurro valorados en unos 20 millones.

Esta operación demuestra que el Nápoles habría estado dispuesto a pagar una buena cantidad de dinero por Jovic, quien podría haber sido el sustituto en el cuadro italiano de Milik, que negocia ya su pase a la Juventus de Turín para acompañar a Cristiano en la punta de ataque de los turineses.

Luka Jovic, con el Real Madrid Instagram

En una entrevista con La Gazetta dello Sport, el propio presidente del Nápoles De Laurentiis, reconocía las negociaciones por Jovic con su agente: "Nos vimos con Ramadani, podíamos llegar a Luka Jovic del Madrid o a Sardar Azmoun del Zenit. Sin embargo, cuando se hizo concreta la posibilidad de hacernos con Osimhen, fuimos a por él".

Las opciones del serbio

A Jovic se le ha cerrado una puerta en Nápoles, pero puede que la Serie A siga siendo un destino favorable para él. La opción del Milán, que no termina de cerrar las negociaciones con Ibrahimovic para renovar su contrato, puede hacer que la ciudad de la moda sea el nuevo destino del serbio tras una mala temporada en el Real Madrid.

A pesar de su bajo rendimiento en el club blanco, las buenas sensaciones dejadas en Alemania le sirven para tener ofertas de equipos importantes como Nápoles, Milan y el carrusel de equipos de la Premier League que se han interesado por él, sin olvidar al nuevo Mónaco de Niko Kovac.

[Más información: Zidane y el rompecabezas de la Champions: cuatro dudas que marcan la remontada frente al City]