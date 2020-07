Luka Jovic recibe la llamada de la Premier League: Leicester y Chelsea, interesados

La continuidad de Luka Jovic en el Real Madrid la próxima temporada está cada vez más complicada. Aunque Zidane ha asegurado en rueda de prensa que cuenta con el para el año que viene, lo cierto es que el club no vería con malos ojos una salida del serbio, ya fuera en forma de cesión o venta. Leicester y Chelsea, al acecho.

El futuro del exjugador del Eintracht de Frankfurt aterrizó el pasado verano en el Real Madrid tras haberse convertido en el jugador revelación del fútbol europeo. Anotó casi 30 goles en su anterior club entre Bundesliga y Europa League, despertando el interés de los grandes del continente. Y justo cuando el Barça parecía tener cerrada su llegada, apareció el Madrid y se hizo con él.

El serbio llegó a la capital de España después de que el club blanco hiciera un gran esfuerzo y una apuesta de futuro por él. 60 millones y el beneplácito de Zidane para traer al complemente perfecto de Karim Benzema, un delantero más joven, con proyección, con mucho gol y capaz de rematar cualquier balón que llegase al área.

Vinicius felicita a Jovic por su gol a Osasuna REUTERS

Sin embargo, su temporada ha sido cuanto menos decepcionante. Ni Zidane ha contado con él ni Jovic ha sido capaz de dar un golpe en la mesa en las pocas oportunidades que ha tenido. El delantero ha participado en 25 encuentros hasta el momento en los que ha disputado un total de 770 minutos y ha conseguido dos goles y dos asistencias.

Número muy pobres para un jugador por el que se pagó una gran cantidad de dinero y que, a pesar de ser una apuesta de futuro, no se descarta que pueda salir este verano en forma de venta. La opción ideal sería una cesión, pero si llegara una oferta que dejara satisfecho al club, la venta podría realizarse.

El buen nivel mostrado en Alemania y su juventud, solo tiene 22 años, hacen que Jovic siga teniendo pretendientes de primer nivel. Tal y como informa el medio inglés Daily Star, tanto Leicester como Chelsea se habrían interesado por el jugador y estarían dispuestos a hacer una oferta por él al Real Madrid.

La Premier, posible destino

El equipo que mayor esfuerzo estaría dispuesto a hacer sería el Leicester, que se encuentra peleando por entrar en puestos europeos y quiere reforzar su delantera para el próximo curso. Jovic sería el compañero ideal para Jamie Vardy para viajar por Europa y seguir metiendo goles en lo que sería una de las delanteras más peligrosas del continente.

Kovacic, contra el Leicester Reuters

Sin embargo, la opción del Chelsea parece más ambiciosa, un club de un nivel más cercano al Real Madrid que los foxes y que está intentando crear una plantilla de primer nivel con las llegadas de Werner, Ziyech y el objetivo de Havertz. No obstante, en el conjunto de Frank Lampard, la competencia con el exdelantero del RB Leipzig y Abraham sería mucho más feroz que en el equipo de Brendan Rodgers.

Este interés llegado desde la Premier se une al principal pretendiente de Jovic, el Milan, que lleva toda la temporada preguntando al Real Madrid sobre la situación del serbio ante su falta de minutos. La situación de Luka en el equipo madridista, con una mala adaptación personal y varios episodios extradeportivos que han enturbiado su imagen, no es fácil, pero al menos opciones para salir no le van a faltar si finalmente la palabra de Zidane no se cumple.

