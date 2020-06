James deja caer que se irá del Real Madrid y que no quiso quedarse el pasado verano

James Rodríguez sabe que afronta sus últimos meses como futbolista del Real Madrid. El club blanco le buscará la salida que quiere ante la falta de minutos y Zidane dará vía libre, teniendo en cuenta lo poco que le ha utilizado esta campaña. Sorprendió su titularidad contra la Real Sociedad, pero parece que eso no cambiará nada de lo que ocurrirá con el futuro del colombiano.

Y es que James ha vuelto a hablar y no muy bien sobre su año en el Real Madrid. Ya lo hizo para la televisión de su país hace unos días y lo ha vuelto a hacer en el programa The Locker Room con el exfutbolista Rio Ferdinand. James habla sobre porqué se quedó y desliza que saldrá del Madrid este verano.

"Jugué poco. Cuando ganas cosas con una gente, con unos jugadores, ya confías muchos en ellos", dice acerca de las pocas oportunidades de las que ha gozado esta temporada. Y añadió: "Fue algo que pasó con él, pero bueno. De todos, de los tres técnicos -Ancelotti, Benitez y Zidane- aprendí cosas, buenas y malas".

Chilena de James Rodríguez durante un entrenamiento del Real Madrid

Hizo hincapié en su año con Zidane: "Este último año con Zidane he jugado poco". Y reconoció que quiso irse en verano porque sabía lo que se avecinaba esta temporada en el caso de seguir en las filas del conjunto blanco: "Quisiera haberme ido habiendo estado los últimos tres años aquí, pero bueno, este año me quedé por lo que pasó", explicó.

Por qué no se fue al Atleti

Y recordó la oferta del Atlético de Madrid que tuvo sobre la mesa, aunque no quiso decir el nombre del equipo: "En el verano pasado tenía una muy buena oferta de un club, del que no quiero decir nombre. Pero tenía para ir porque sabía que no iba a jugar mucho aquí...".

Se extendió en eso: "Entonces tenía para ir a este club y no me han dejado ir por distintos temas, pero bueno entonces estoy aquí este año por las circunstancias que se dieron, no porque quisiera. Porque sabía que no iba a poder jugar mucho, pero aquí estoy aprendiendo cada día y bueno, esperemos que en el futuro pueda jugar más. Sé que tengo talento, calidad y con mi trabajo del día creo en ello", concluyó.

De momento, el presente de James pasa por terminar la temporada con el Real Madrid. Que cambie de aires antes de que termine La Liga es practicamente imposible, pero habrá que ver qué sucede tras ello aunque el Real Madrid tenga que disputar la Champions League en agosto.

