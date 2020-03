Luka Jovic, denunciado por la policía serbia por saltarse la cuarentena y viajar a su país

Desde Serbia informan que los futbolistas Luka Jovic, del Real Madrid, y Nikola Ninkovic, del Ascoli, supuestamente violaron su aislamiento por coronavirus y regresaron a su país. Ambos estaban en cuarentena obligada y la policía serbia les ha denunciado por incumplir las normas impuestas para contener la propagación del coronavirus.

Jovic estaba en cuarentena en Madrid después de que Trey Thompkins, jugador de la plantilla de baloncesto, diera positivo en coronavirus. El club blanco activó el protocolo y mandó a todos los jugadores a sus casas durante dos semanas, antes de que se decretara el Estado de Alarma. Jovic, supuestamente, viajó a Serbia para celebrar el cumpleaños de su novia Sofija Milosevic.

Ana Brnabi, primera ministra serbia, habló este miércoles pidiendo a todos los ciudadanos serbios repartidos por el mundo que permanecieran en sus países: "Nuestra oración es que permanezca en los países donde reside , ya que en Serbia es necesario permanecer aislado durante 14 o 28 días. y es difícil controlar los movimientos. Y en cualquier caso nuestro sistema de salud ya está bajo una fuerte presión".

El ministro del Interior, Nebojsa Stefanovic, confirmó la denuncia penal a algunos deportistas, sin dar detalles acerca de su identidad. "También hemos denunciado a algunos conocidos exponentes del deporte. Ellos responderán ante los jueces".

De fiesta por Belgrado

El diario serbio Blic dice que Jovic "se divirtió por todo Belgrado" para celebrar el cumpleaños de su pareja. La policía serbia, que ya denunció al futbolista, está investigando las últimas horas del futbolista en el país: "Luka hizo algo muy estúpido. Dejó la cuarentena de Madrid y del club y, a pesar de todas las advertencias, regresó a Serbia", dicen desde su país.

Jovic habló con la prensa serbia poco después de que el Madrid le mandara a casa: "Desde que me lesioné y no entrené durante los últimos dos o tres días, he usado los mismos grupos de recuperación que un jugador con coronavirus", dijo.

