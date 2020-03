El coronavirus frenó a Mariano: el delantero que quería ser la fórmula contra la falta de gol

El coronavirus ha caído sobre el mundo del deporte como una gran bomba nuclear que ha paralizado todas las competiciones. Este martes UEFA anunciaba el aplazamiento de la Eurocopa de Fútbol, un hito histórico al ser la primera vez en la historia en la que sucedía algo así. Los focos siguen puestos sobre unos Juegos Olímpicos que cada día tienen menos apoyos de la gente que piensa que se van a celebrar.



La Liga no se ha librado de las consecuencias de este virus hasta el punto de que son muchos equipos los que están viviendo casos positivos en el seno de sus plantillas. El campeonato se ha suspendido al menos para las próximas dos semanas, con la incertidumbre de lo que durará esta crisis del Covid-19, enfermedad de la que han dado positivo ya tres jugadores del Valencia con nuevos casos en otros clubes que no confirman los nombres de los afectados.



El Real Madrid lo ha sufrido en su plantilla de baloncesto y ha obligado a poner en cuarentena al resto de secciones. El positivo de Trey Thompkins ha paralizado toda la actividad en Valdebebas y todos los miembros del club trabajan desde sus domicilios. En la de fútbol, hay un principal damnificado por el buen estado de forma que vivía.



Kieran Trippier y Mariano Díaz pelean por un balón aéreo REUTERS

Mariano frenado

Mariano Díaz comenzaba a ganarse la confianza del Zidane después de que no hubiera contado para nada durante toda la temporada. El delantero no iba convocado prácticamente a ningún partido. Solo había estado en Mallorca, en una de las pocas derrotas del equipo esta temporada, en la Supercopa de España, donde tuvo sus primeros minutos, y, después, vivió su gran momento en un Clásico.



El hispano-dominicano marcó ese segundo gol ante el Barça que le devolvió el crédito de la afición blanca y le situó como la solución a la falta de gol del equipo. A los delanteros blancos les estaba costando hacer gol en este 2020. Solo habían sumado nueve entre los que forman habitualmente el ataque y eso se estaba notando en los resultados. Mariano parecía ganar galones para revertir esta situación.



El parón por el coronavirus ha provocado que esta tendencia positiva se haya paralizado. El delantero le había ganado la partida a Luka Jovic en la lucha por ser el segundo delantero, aunque Zidane recalcó que seguía siendo el tercero. El serbio no termina de convencer tampoco al técnico francés y eso había abierto una vía para que Mariano tuviera la ocasión de ser trascendental.

Mariano celebra con Sergio Ramos su gol al Barça REUTERS

No tira la toalla

Ahora Mariano, como el resto de la plantilla, se prepara para el regreso de la competición entrenándose desde su casa y preparándose mentalmente para que este parón no le afecte. El atacante de origen dominicano solo piensa en el momento en el que se pueda volver a jugar y demostrar que es el goleador que, no solo el Madrid, si no muchos equipos necesitarían.



El mensaje de Zidane a toda la plantilla para que nadie se relaje le da ventaja ya que cuando regrese la normalidad a la vida deportiva, el contador marcará cero. El galo les ha pedido a sus pupilos que no paren de prepararse para lo que se viene por delante una vez se supere esta crisis. El entrenador blanco solo cree en terminar la temporada con dos títulos en la fuente de Cibeles.



Mariano confía aún en ser importante en el final de la temporada con el Real Madrid, como el sueño que siempre ha mantenido a pesar de la falta de confianza de sus entrenadores en él. Nadie ha podido minar su moral, ni las intenciones del equipo de cederle, ni de venderle, han frenado sus intenciones de triunfar de blanco y en el Santiago Bernabéu.

[Más información: Zidane solo cree en un Real Madrid campeón: ya piensa en el regreso de la máxima competición]