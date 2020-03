Las confesiones de Vinicius: su celebración a lo Cristiano, su cara a cara con Piqué y Messi...

Nuevo vídeo en el canal de YouTube de Vinicius Júnior y, este, de lo más interesante. El extremo brasileño analiza El Clásico. Desde su celebración a lo Cristiano Ronaldo, su rifirrafe con Piqué o su conversación con Messi. Divertido, risueño y todo un showman el madridista.

Vinicius fue el encargado de abrir la lata y lo hizo tras un gran pase de Kroos: "Ah, estoy más tranquilo. Kroos dijo 'va, va, va'". "Yo sabía que él iba a lanzarme el balón, pero me daba miedo quedarme en fuera de juego. Él estaba diciendo para que yo avanzase, pero si hubiese salido un poco antes, hubiera estado en posición adelantada porque tengo buena explosión. Pero él hizo el pase en el momento justo y yo pude llevarme el balón y hacer gol".

Y del gol a la celebración. Una celebración que ha dado mucho que hablar porque fue como lo hacía en su día Cristiano Ronaldo como madridista y, para más inri, el portugués se encontraba en el templo blanco. La pregunta es: ¿lo hizo por eso? "No, no fue así. No tenía ni idea de que Cristiano Ronaldo estuviese en el Santiago Bernabéu. Tampoco había pensado celebrarlo como él, pero en ese momento tuve esa idea", asegura 'Vini'.

Vinicius celebra su gol al FC Barcelona REUTERS

"Puede ser que sintiese algo, luego el presi -Florentino Pérez- me dijo que Cristiano había estado en el campo. Me alegro por haber ayudado en este triunfo, así como lo hacía Cristiano Ronaldo en su momento", añade el ex del Flamengo, quien luego dice del ahora delantero de la Juventus que "es un ídolo del club". Por otro lado, bromea al ver las fotos de su celebración: "Estas fotos son una obra de arte y deberían estar en un museo. Me gustaron. Voy a tener que comprarlas".

El Clásico, Piqué, Messi...

"Sí, ellos iban a estar cinco puntos arriba y ahora estamos nosotros uno por delante. ¿Lo calculé bien, no?", comienza diciendo en su análisis de El Clásico. "Sabemos que tenemos que sufrir para ganar algunos partidos. Y el Barcelona tiene mucha calidad y siempre construye jugadas peligrosas", apunta después el brasileño.

"Sufrimos un poco, pero después del descanso conseguimos dejar el partido un poco más parejo y no dimos oportunidad al Barcelona", apunta un Vinicius Júnior que luego habla sobre el apoyo de los seguidores blancos: "Me encanta que la afición crea que puedo hacer una buena jugada cuando recibo el balón. Me alegro de haber ayudado en un Clásico y de haberlos dejado contentos".

"Siempre trabajé mucho, siempre estuve tranquilo con mi trabajo y con el proyecto que el Real Madrid tiene para mí. No creo que sea el mejor del mundo por haber hecho un gol al Barcelona, pero tampoco era el peor cuando me dejaban fuera de los partidos. Siempre tuve mi conciencia tranquila, trabajando y sabiendo hasta dónde puedo llegar", comenta después sobre las críticas y su buen momento actual

Uno de los capítulos más comentados fue el de su rifirrafe con Gerard Piqué: "Yo pensé que él me había dado un pisotón. Luego vi las imágenes y vi que fue Arthur. Por eso él me preguntó si yo estaba loco. Es la calentura de un Clásico. Todos buscan ganar". Para hablar también sobre su comentada conversación con Messi. "Nada, un '¿cómo estás?' o un '¿todo bien?'", finaliza entre risas.

