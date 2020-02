David Silva: "No me arrepiento de no haber jugado en el Real Madrid"

El Manchester City aterrizó en la capital de España para jugar el partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid. David Silva fue el encargado de representar a la plantilla de los citizens en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputa este miércoles 26 de febrero.

El futbolista canario se ha convertido en una leyenda del City, aunque en su día sonó como posible fichaje del Real Madrid. Ahora David Silva asegura que no se arrepiente de no haber vestido la elástica blanca y afirma que está centrado en conseguir ganar 'La Orejona' con el conjunto británico.

Objetivo

"Quiero ganar la Champions League por mí y por mis compañeros. Nunca la hemos ganado. Queremos ganar esta Champions y cada partido es importante".

Primero en el Bernabéu

"Creo que siempre jugar la vuelta en casa es mejor. Jugamos con nuestra gente pero tenemos que hacer aquí un buen partido".

Jugador que ficharía del Real Madrid

"Hay muchos compañeros de Selección con los que hemos disfrutado mucho. No me voy a mojar sobre a quién querría de ellos en mi equipos. Pero quizás a Sergio Ramos. Me quedo con él, es un líder y nos vendría bien".

David Silva, en rueda de prensa Reuters

Centrados en la Champions

"Tenemos que estar pendientes de los nuestros. Es un aliciente jugar en la Champions contra el Madrid. Este año en la Premier el Liverpool está intratable. Tenemos que centrarnos en otras competiciones".

Reacción al sorteo

"La reacción al sorteo fue normal. Todos los que están aquí se lo merecen, siempre es difícil".

Premier vs. La Liga

"Tenemos que ser nosotros mismos y ser agresivos en ataque. En la Premier hay muchos equipos que pueden ganarla y fuera de casa hay que estar más fuerte. En España hay menos".

Contento con su carrera en el City

"Mi carrera ha salido a la perfección, no me arrepiento de no haber jugado en el Madrid. He logrado muchas cosas en el City, no me puedo quejar. Estoy contento con la decisión que tomé hace tiempo".

