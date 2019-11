"Gales, golf, Madrid": Bale se retrata y aprieta para salir del club

Gales se ha clasificado para la Eurocopa 2020 después de la victoria por 2-0 contra Hungría. Estos tres puntos ante el conjunto húngaro le ha servido al conjunto dirigido por Ryan Giggs para obtener ese ansiado billete directo para estar en los bombos del campeonato continental que se celebra el próximo verano.

El éxtasis llegó al Cardiff City Stadium. De las gradas al terreno de juego. Futbolistas abrazándose, tirándose sobre el verde y emocionados. De la alegría... a la polémica. Hasta el campo llegó la ya famosa bandera de "Gales, golf, Madrid. En ese orden". Y fue ahí cuando los internacionales galeses la cogieron y posaron con ella entre risas y felicidad. Entre ellos, Gareth Bale.

La celebración de Bale que le deja retratado: "Goles, golf, Madrid"

La imagen deja 'tocada', aún más, la imagen de 'El Expreso de Cardiff' tanto en el club como entre la afición del Real Madrid. El '11' blanco ha estado prácticamente en el punto de mira desde que llegó procedente del Tottenham, pero también tuvo momentos brillantes como en la recordada Copa del Rey contra el Barcelona y su memorable carrera ante Bartra; así como su doblete, con chilena incluida, ante el Liverpool en la final de La Decimotercera.

Fue precisamente después de conseguir una nueva 'Orejona' cuando Bale pidió galones: "Necesito estar jugando semana tras semana". Pero también ya entonces amenazó con una posible salida: "Tengo que sentarme con mi agente en el verano y discutir mi futuro". La sangre no llegó al río por aquel entonces, pero desde ese momento, nada ha ido a mejor para él en la casa blanca.

Papel secundario

Ni con Lopetegui ni con Solari y tampoco con Zidane tuvo mucho protagonismo el extremo a lo largo de toda la temporada pasada. El regreso del técnico francés fue prácticamente para un Bale que se quedó sin sitio. Ya en el final de la anterior campaña, Zizou le abrió de par en par las puertas de salida del Santiago Bernabéu y durante todo el verano siguió el guion. Incluso una vez comenzó la pretemporada el entrenador galo continuó con su discurso.

En el inicio de la presente temporada, participó en el tridente titular del equipo. Pero esto se ha ido viniendo abajo cual castillo de naipes. Hace poco más de un mes que Gareth Bale puso rumbo a la concentración de Gales. Fue con su combinado nacional con el que cayó lesionado, pero el Real Madrid no pudo emitir ningún parte médico revelando lo que tenía por el derecho que tiene el futbolista a su intimidad.

Después de 28 días sin jugar con el conjunto blanco y sin ni siquiera ejercitarse junto al resto de sus compañeros en Valdebebas, Bale regresó con Gales y allí comenzó a entrenarse con normalidad y a dejar algunas declaraciones que ya tuvieron mucha repercusión hace tan solo unos días. Fue ante los medios de comunicación cuando el de Cardiff aseguró que le "emociona más poder jugar con Gales que con el Real Madrid".

También le mencionaron entonces la viral frase de Mijatovic en la que el exfutbolista afirmó que las prioridades de Gareth Bale eran "Gales, golf, Madrid. En ese orden". "He escuchado algunas historias pero realmente me da igual. Mis amigos me envían algunas fotos divertidas o lo que sea que escriban", dijo entonces el jugador.

Movimiento, ¿de salida?

Las posteriores risas de Bale sujetando la bandera de Gales en las que se veía el polémico mensaje ha desatado la ira del madridismo. El futbolista es consciente de lo que ocurrirá en España, así como en los distintos clubes que le siguen la pista. Un auténtico terremoto en todas las esferas. El malestar en el Santiago Bernabéu crece y el galés parece haber hecho toda una declaración de intenciones: quiere irse del Real Madrid cuanto antes.

Eso es al menos lo que parece del acto que ha protagonizado el futbolista de los Dragones tras conseguir el billete para la Eurocopa. Con el Manchester United en el horizonte y el fútbol chino como alternativa que ya ha sonado en varias ocasiones para su futuro, habrá que esperar si Gareth Bale abandona Concha Espina el próximo mes de enero y, también, cómo le recibe el Santiago Bernabéu en su primera aparición tras este horroroso detalle con el madridismo.

