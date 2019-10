De la Fuente, seleccionador sub21: "Es un orgullo que Sergio Ramos quiera venir a Tokio 2020"

En pleno parón de selecciones, con los jugadores de España concentrados para afrontar otro partido más de la fase de clasificación de cara a la Eurocopa 2020, saltó la noticia de que Sergio Ramos podía estar interesado de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Un gran reto que le falta en su laureada carrera y que podría ser su última oportunidad de conseguirlo.

El capitán del Real Madrid se agarraba a la posibilidad de ser seleccionado para la cita del próximo verano. Y es que, aunque son combinados sub23 los que compiten por el oro olímpico, está permitido hacer tres excepciones con futbolistas de mayor edad. Así ocurrió con Marcelo o Neymar en 2012 y 2016, respectivamente.

Sobre esta posibilidad se ha pronunciado el seleccionador sub21 español, Luis de la Fuente, destacando que todavía no se ha valorado la posibilidad: "No he hablado nada con Sergio Ramos. Para mí es un orgullo que alguien de ese calado futbolístico tenga ilusión por estar con nosotros en los Juegos Olímpicos", espetó el entrenador en a El Larguero.

Luis de la Fuente dirigiendo el entrenamiento de la selección española Sub21. Foto: Facebook (@SeFutbol)

Sin embargo, el técnico ya ha avisado de que la plantilla no está cerrada: "No por el hecho de que Sergio o cualquier otro jugador nos plantee la posibilidad de estar con nosotros tiene que ser de la partida".

Hombre récord

Ramos quiere cerrar un ciclo histórico en su carrera profesional con los JJOO de Tokio. A sus 33 años, después de haber brillado con luz propia en la Selección y en el Real Madrid, la presea olímpica es uno de los pocos grandes éxitos que le faltan al sevillano en su palmarés.

Además, este sábado contra Noruega (21:00 horas) ya cumplirá otro sueño con la absoluta: ser el jugador español con más internacionalidades a sus espaldas. El capitán igualará los 167 partidos que disputó Iker Casillas, aunque lo hará con dos años menos que el de Móstoles.

Sergio Ramos y Casillas se dan un abrazo en la Selección. Foto: Twitter (@IkerCasillas)

Una vez cumplido este récord, estaría a tan solo nueve de conseguir el récord mundial. Una marca que defiende el italiano Gianluigi Buffon con 176 internacionales con su selección. Números al alcance de muy pocos futbolistas en la historia del fútbol.

