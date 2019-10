Odegaard, en contacto con el Madrid: "Me han dicho que están contentos conmigo"

Martin Odegaard se ha ganado a pulso ser la gran revelación de la temporada. El noruego está brillando en la Real Sociedad y durante el parón va a tener la oportunidad de medirse contra la selección española. La perla del Real Madrid liderará a su país sobre el campo y, de momento, ha concedido una entrevista con un medio noruego antes del partido.

"Tengo contacto con el Madrid. A veces me escriben y me cuentan cómo me ven. Ahora me han felicitado y alabado mi buen comienzo en Liga, me han dicho que están contentos conmigo", ha dicho el futbolista en Eurosport Noruega. "La idea es respetarlo. Estoy contento en el equipo, y así quiero seguir hasta cuando acaben mis dos años aquí", explicó sobre su cesión a la Real Sociedad.

El próximo sábado, Odegaard se mide a España con su selección y será el principal foco de atención de cara al partido: "No creo que estén preocupados por mí. Harán su juego, a ellos no les afecta el rival. No creo que estén pensando en mí", dijo. Se medirá contra sus compañeros Oyarzabal y Diego Llorente.

Martin Odegaard, en un partido con la Real Sociedad realsociedad.eus

Cara a cara con Ramos

También fue preguntado por un madridista al que se medirá, concretamente su capitán. Odegaard se verá las caras con Sergio Ramos, con quien ya compartió más de un entrenamiento durante su etapa de blanco: "Siempre es bueno jugar contra buenos jugadores como él. El encuentro será especial por eso".

