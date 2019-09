Debate con la posición de Vinicius: los opciones que planea Zidane

Vinicius Júnior no termina de arrancar esta temporada. El que fuera el poste al que se agarró todo el madridismo el curso pasado con solo 18 años, pasa por un momento complicado bajo las órdenes de Zinedine Zidane. El motivo no es otro que la competitividad en el ataque blanco, que le ha desplazado a la banda derecha donde no termina de encontrarse.

Vinicius es un jugador de banda izquierda. Ahí es donde brilla y donde luce toda su habilidad de desborde y en el regate. Se siente cómodo internándose en el área a pierna cambiada y sus florituras se expresan mejor en esa zona. En la derecha se apaga en cierta parte. Pierde confianza al cambiar de lado y le salen menos las cosas. Es lo que se ha visto en los dos últimos partidos en los que ha salido desde el banquillo y ha tenido que desempeñarse en la derecha.

Empezó de titular la temporada formando ataque en Vigo con Bale y Benzema. La izquierda era suya y la derecha del galés. Aquel partido pasó un tanto desapercibido, aunque sí hay que destacar su esfuerzo en defensa, aplaudido más tarde en privado por Zidane. Porque el técnico francés también pide más sacrificio al brasileño esta temporada.

Vinicius, contra el Villarreal EFE

Luego volvería a la suplencia ante Valladolid (jugaron James e Isco) y Villarreal (Lucas Vázquez) y salió al campo a trompicones desde el sector diestro. Ante el equipo de Pucela tuvo buenos minutos desde la izquierda, pero se apagó cuando Zidane rediseñó el dibujo y cambió los extremos de banda.

Vinicius se encuentra esta semana en Miami con Brasil. Ha recuperado la sonrisa por lo que significa para él debutar en una convocatoria de la absoluta de la Canarinha, pero también aprovechará este tiempo con su selección para refrescarse y 'resetearse' antes de volver al Madrid. Ante los medios expresaba que se siente mejor en la izquierda. Tite y el vestuario le protegen. El seleccionador brasileño decía este jueves en rueda de prensa que es un jugador "con ADN en la izquierda" y se espera que debute desde esa zona con Brasil.

Vinicius y Lucas Paquetá con la selección de Brasil. Foto: Twitter (@viniciusjr)

"Es bueno que juegue en otras posiciones"

Pero Tite también defiende que Vinicius juegue en otras posiciones. Al fin y al cabo es una forma de aprender a desempeñar otras funciones para un jugador que prácticamente acaba de empezar su carrera y que todavía se encuentra en una fase de aprendizaje. "Es bueno que tenga experiencia en otras posiciones para que evolucione como futbolista", dijo Tite. Ni en el Madrid ni en Brasil quieren ir con prisas con él y tratan de aprovechar este tiempo para que Vinicius acabe siendo un jugador más completo.

Los galones para Hazard y Bale

Nadie duda del talento natural de Vinicius, tampoco Zidane. El protagonismo en el Madrid, sin embargo, recae sobre otros. Con la salida de Cristiano, Bale pasó a la izquierda después de cinco años desempeñándose casi siempre en la derecha, pese a que en el Tottenham no era así. Los galones recaen sobre otros (Hazard y el galés) y Vinicius funciona, por ahora, en un rol más secundario. De ahí que Zidane se permita ir probando al brasileño en otros sitios, mientras sigue dándole minutos.

Todas las estrellas empezaron igual y en el Madrid el convencimiento es que más pronto que tarde Vinicius acabará imponiéndose, ya sea en su banda natural o en la contraria, y gozará de un papel más importante. Zidane pule a la futura estrella merengue. Su potencial ya se vio el curso pasado y ahora entra en una fase de maduración antes de dar el salto definitivo.

