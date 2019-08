Sergio Ramos: "Ojalá pueda poner con Zidane la guinda a mi carrera en el Madrid"

Sergio Ramos ha concedido una entrevista a la revista Esquire. En ella habla de momentos personales de su vida, como el día que mandó su primer whatsapp a Pilar Rubio. El camero también habla de aspectos deportivos y de su futuro en el Real Madrid. Se imagina liderando el equipo por más años y logrando éxitos de la mano con Zidane.

"Por mi forma de ser, el mejor Sergio Ramos sale en los momentos difíciles, cuando me toca aportar apoyo al grupo, dar ese gesto de ánimo. Es raro decirlo, pero para mí liderar es un placer", dice el capitán del Madrid. "Poco a poco el líder se va haciendo, se va formando, va absorbiendo cosas de gente que le aporta. He conocido a muchos líderes, muchos capitanes, y cada uno me ha dejado algo", añade.

Liderará el Madrid más años

Ramos no piensa todavía en dejar el fútbol y sigue viéndose con un rol importante en el Madrid y la Selección: "Me veo unos años más en el Real Madrid, disfrutando del fútbol. Para ello dedico un enorme esfuerzo para mantener mi nivel físico, y me rodeo de los mejores preparadores. Me sigo viendo liderando el equipo, tanto de la Selección como del Real Madrid, e intentando ganar títulos", explica.

Sergio Ramos mira desde el césped a sus compañeros REUTERS

También habla de los entrenadores que marcaron su carrera. El más importante paél fue Joaquín Caparrós y destaca el papel de Luis Aragonés. De los últimos años se queda con Ancelotti y Zidane: "Me han hecho vivir una etapa maravillosa de ligas y de Champions. Ojalá se alarguen estos años con Zizou y pueda ponerle con él la guinda a mi carrera en el Real Madrid".

Sobre su documental, que grabó momentos incluso de la derrota del Madrid ante el Ajax, explica la polémica: "Cuando abrimos las puertas a Prime Video para hacer esta serie documental, no imaginábamos que sería la peor temporada, pero me gusta también que la gente vea cómo lo vivimos.