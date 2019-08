Ten Hag confirma que Van de Beek jugará con el Ajax la Champions

El Ajax de Ámsterdam se juega el ser o no ser en la próxima edición de la Champions League. Los holandeses, que la pasada temporada llegó hasta semifinales de la máxima competición continental, debe jugar la previa ante el PAOK. Para la cita, Ten Hag ha convocado a Donny Van de Beek.

El joven centrocampista está en boca de todos por ser uno de los futbolistas que podrían llegar al Real Madrid antes del cierre del mercado de fichajes. Van de Beek ha viajado con el equipo hasta tierras griegas, en medio de todos los rumores sobre su futuro, y ha sido el propio entrenador del Ajax el que confirmó que va a jugar.

"Ha venido aquí y va a jugar", aseguró Ten Hag ante los medios de comunicación. Pero no solo eso, sino que después le preguntaron si Van de Beek estará en el once titular en el partido de vuelta del próximo 13 de agosto, que se disputa en Ámsterdam, y contestó con un rotundo "sí". Para finalizar con el tema, subrayó que "no ha habido ninguna discusión sobre si debía ser convocado".

Van de Beek, en un partido con el Ajax de Ámsterdam. Foto: Twitter (@AFCAjax)

Negociación en curso

Fue el pasado fin de semana cuando dio comienzo la liga holandesa. La Eredivisie empezó con empate para el Ajax. Un encuentro contra el Vitesse a 2 en el que Van de Beek fue la estrella con un gol y una asistencia. El futbolista reconoció tras el choque que las conversaciones para su llegada al Santiago Bernabéu han comenzado. El holandés podría acabar vistiendo de blanco a cambio de unos 60 millones de euros, pero antes disputará la Champions bajo las órdenes de Ten Hag algo que no impedirá que pueda jugar la máxima competición europea a nivel de clubes con el Real Madrid.

