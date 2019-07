El PSG ofrece a Neymar al Real Madrid

Neymar se está erigiendo como uno de los máximos protagonistas de los mercados de fichajes de la última década. El delantero brasileño lleva varios meses en el ojo del huracán por la incertidumbre que desprende su futuro en el PSG. De hecho, a día de hoy aún se desconoce si la próxima temporada militará a las órdenes de Tomas Tuchel en París.

El ex del Santos tiene claro que no quiere continuar en la Ligue 1. Neymar no estaría nada satisfecho con su situación deportiva y personal en las filas del PSG. Una dinámica que habría provocado que él y su padre, en calidad de representante, hayan pasado los últimos meses intentando conseguir salir y fichar por otro equipo.

La situación es muy complicada, ya que el brasileño es la bandera del proyecto de Qatar en París. Neymar fichó por el PSG en 2017 por 222 millones, erigiéndose como uno de los grandes logros institucionales de Al-Khelaifi en la presidencia del club francés. Algo que complica aún más su salida del Parque de los Príncipes.

Neymar se acerca al Barça

En los últimos meses, aunque el Madrid siempre estaba al acecho, el Barcelona ha sido el club que más se ha acercado a Neymar. El delantero estaría deseando regresar a la Ciudad Condal para volver a jugar al lado de Leo Messi y Luis Suárez en la delantera azulgrana.

Reunión de los jugadores del FC Barcelona con Neymar y Alves tras su salida del equipo Foto: Instagram (@neymarjr)

Por si fuera poco, el presidente del Barça, Josep María Bartomeu, ha reconocido públicamente en rueda de prensa el interés de Neymar por jugar en el conjunto azulgrana. Unas declaraciones institucionales, con un peso deportivo importante, que no han hecho más que confirmar lo que otras voces de menor entidad llevaban meses apuntando.

A pesar de todo ello, el PSG prefiere que Neymar juegue en el Real Madrid que en el Barcelona. Los galos mantienen una muy mala relación con el conjunto azulgrana. Todo ello viene a raíz del intento culé de seducir a Verratti. Una treta que al emir de Qatar no gustó en absoluto y que desembocó en el fichaje de Neymar por el PSG en el verano de 2017. Un golpe sobre la mesa como respuesta al intento de fichar al futbolista franquicia del club galo por aquel entonces.

El PSG prefiere que Neymar vista de blanco

Ante esta situación el PSG ha ofrecido a Neymar al Real Madrid. Los parisinos tienen claro que quieren desprenderse del brasileño este verano, sobre todo a raíz de los problemas extradeportivos del brasileño, y consideran al club blanco una opción más positiva. Una proposición a la que el conjunto merengue no responde. Florentino Pérez no quiere mover ficha aún y sus prioridades actualmente van por otros caminos, al menos por el momento.

Al contrario de lo que sucede con el Barcelona, las relaciones entre Madrid y PSG sí son buenas. Florentino Pérez ya manifestó públicamente en su entrevista de Onda Cero que siempre vela por mantener un correcto trato con los clubes más grandes de Europa. Los blancos nunca han querido protagonizar una operación a espaldas del club francés, lo que ha dado lugar al ofrecimiento.

Neymar celebra un gol con el PSG Reuters

A pesar de todo, la propuesta por Neymar llegaría tarde a Chamartín, ya que ahora los blancos han optado por mantenerse al margen de la situación. El objetivo principal del Real Madrid es acometer el fichaje de Mbappé de cara al futuro, algo que nunca se pierde de vista en Concha Espina. La llegada del galo se podría certificar en el verano de 2020 y los blancos prefieren aguardar por el momento en la 'operación Neymar'.

