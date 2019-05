De James a Odegaard: la 'operación salida' del Real Madrid arranca con los cedidos

El Real Madrid ya se ha puesto manos a la obra para preparar la próxima temporada. El club blanco tiene un largo verano por delante en el que tendrá que trabajar duro tanto en el ámbito de llegadas como de salidas. De hecho, el club blanco da prioridad a las ventas, aunque ya se haya fichado a Rodrygo y Militao y Hazard esté al caer. En la plantilla hay varios señalados en rojo que saldrán, pero no se olvidan a los cedidos.

Óscar Rodríguez ha dado el pistoletazo de salida a las bajas del Real Madrid. El canterano merengue seguirá cedido la próxima temporada en el Leganés, tal y como anunciaba el conjunto pepinero, poniendo así el primer nombre de forma oficial en la lista de salidas del Madrid. Obviamente, no será el único de los cedidos que tendrán que buscarse una nueva vía de escape. De hecho, tan solo Lunin parece tener papeletas de quedarse en el primer equipo.

James y Kovacic, dos ventas millonarias

Los grandes señalados son James Rodríguez y Mateo Kovacic, dos que posiblemente tardarán en salir ya que el Real Madrid esperará a que llegue una buena oferta por ellos. El Madrid sabe que tiene que hacer caja y esperan sacar una importante cantidad de dinero por el colombiano y el croata, que tienen un buen cartel en Europa. Por ejemplo, James podría salir por una cifra cercana a los 70 millones de euros. Zidane no cuenta con ninguno de los dos y se irán al club que ofrezca más.

James Rodríguez, en un entrenamiento del Bayern Múnich Reuters

Otro que goza de un buen cartel entre los grandes clubes es Theo Hernández. El lateral galo se ha quedado sin hueco pese a que era una apuesta de futuro del Real Madrid. La posible llegada de Ferland Mendy y la irrupción de Reguilón (que saldrá cedido) le cierra las puestas de cara a los próximos años. El Nápoles de Ancelotti está muy interesado en su fichaje y está por ver si el club blanco querrá incluir una opción de recompra o desprenderse definitivamente del talento surgido de la cantera del Atlético de Madrid.

Odegaard, solo cesión

Un caso especial es el de Martin Odegaard. El noruego no quiere ver frenada su progresión y el Madrid no quiere desprenderse de él aunque no tiene hueco para él. El club no está dispuesto a vender a una de sus mayores apuestas de futuro, aunque el jugador ha dejado caer que una venta con opción de recompra sería una buena opción. El Ajax está muy interesado, pero es una incertidumbre si estará dispuesto a acoger a Odegaard vía cesión. Las primeras reuniones entre el club de Ámsterdam y el noruego ya han comenzado.

Por último, ya que Achraf seguirá un año más en Dortmund, están Raúl de Tomás y Borja Mayoral. Los dos delanteros de la cantera tendrán difícil seguir. El del Rayo ha cuajado una grandísima temporada en Vallecas en su estreno en Primera, pero no quiere tener un rol secundario en el Madrid. Zidane podría convencerle de ser su tercer delantero, aunque está en el mercado. Quien no se quedará seguro es Borja Mayoral, quien habrá que ver si sale cedido otra vez o ya vendido a otro club.

[Más información: Odegaard se acerca al Ajax: 'cazan' al noruego en sus instalaciones deportivas]