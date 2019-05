En Inglaterra aseguran que en el Real Madrid sí sabrán sacar lo mejor de Hazard

El Eintracht Frankfurt y el Chelsea empataron a 1 en la ida de las semifinales de la Europa League, un duelo en el que fue noticia Eden Hazard desde la previa, ya que Sarri le dejó en el banquillo de inicio. Muchos son los que ven al futbolista fuera del conjunto londinense y es que los rumores que le colocan en el Real Madrid se han intensificado en las últimas semanas y, tal y como ha podido saber EL BERNABÉU, será el primer fichaje en verano.

Una voz autorizada en el Chelsea como el exfutbolista Glenn Hoddle ha hablado de la decisión de Sarri de dejarle fuera del once titular. "Realmente, por mi vida, no puedo entender por qué no alinearías a tu mejor jugador en una semifinal", comenzaba diciendo el ahora entrenador. Después continuaba diciendo que "solo descubrirán cuán importante es Hazard después de que se haya ido".

Hoddle ha asegurado que Eden Hazard es "un buen jugador" y que sin el '10', el Chelsea fue un equipo ordinario ante el Eintracht Frankfurt. "Seamos sinceros sin él en la primera parte fueron ordinarios", afirmaba el británico en declaraciones para BT Sport. "Lo que Hazard hace brillantemente es que puedes darle la pelota y él se llevará la marca de tres jugadores", apuntaba después.

Hazard, en el banquillo del Chelsea Reuters

El Real Madrid hará mejor a Hazard

Glenn Hoddle ha señalado que el internacional belga "hace goles y los da, es un peligro". "Lo tiene todo y le echarán de menos. De hecho, creo que podría ser aún mejor como '10' con dos centrocampistas detrás suyo. Podría conseguirlo si va al Real Madrid", afirmaba el exfutbolista del Chelsea, quien también parece resignarse al adiós de Hazard a Stamford Bridge. La cuenta atrás para verle de blanco ha comenzado.

