El Real Madrid ultima su preparación para los dos Clásicos de la semana que viene, pero antes deberá hacer un stop en el Ciutat de Valencia para verse cara a cara con el Levante en la jornada 25 de La Liga. Tras la derrota contra el Girona y después de que el Barcelona se llevara los tres puntos en el Sánchez Pizjuán, Solari va con casi todo al choque contra el conjunto valenciano.

El once del Real Madrid ante el Levante

La portería estará ocupada por Thibaut Courtois como es la norma en La Liga, pero la baja de Sergio Ramos marcará la defensa del Madrid. El camero se pierde el partido tras ser expulsado contra el Girona y su lugar lo ocupará Nacho para acompañar a Varane. En las bandas, Carvajal y Reguilón volverán a su sitio tras queda señalados Odriozola y Marcelo de la última derrota.

Valverde, sustituto del apercibido Casemiro

En el centro del campo hay otro nombre propio: Carlos Henrique 'Casemiro'. El brasileño es el único jugador que está en peligro para El Clásico ya que está apercibido y, por tanto, a una amarilla más de cumplir ciclo. Solari deberá valorar si quita a Casemiro del once pese a no contar con Marcos Llorente. Sus reemplazos más probables serían Fede Valverde o Dani Ceballos. Los otros dos sitios estarán ocupados, como no, por Modric y Kroos.

Fede Valverde, en el Betis - Real Madrid Reuters

La BBV para preparar los Clásicos

Arriba se espera que Solari apueste de nuevo por la BBV que busca afianzar del todo antes de medirse por partida doble al Barcelona. Vinicius y Bale descansaron al no salir de inicio contra el Girona y a Benzema, quizás, sí se le vio algo fatigado. Aún así, los tres estarán en el Ciutat de Valencia y ya se empiezan a acostumbrar a jugar juntos en el tridente de ataque.

