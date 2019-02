Bernardo Silva vuelve a hablar sobre los rumores que le vinculan al Madrid

De cara al próximo verano, al Real Madrid se le ha vinculado con multitud de jugadores que podrían formar parte de la plantilla de cara a la próxima temporada. El cuadro blanco podría hacer importantes cambios en su equipo, lo que abre la oportunidad a todo tipo de rumores de cara al mercado veraniego.

Uno de los futbolistas que han sonado desde Inglaterra es Bernardo Silva. El portugués está teniendo una buena temporada en el Manchester City, lo que ha hecho que las especulaciones sobre el Real Madrid se disparen. Por ello, en la última entrevista que ha concedido el luso al diario portugués Record, le han preguntado por la posible renovación y los rumores sobre el cuadro merengue.

Bernardo Silva ha reconocido que "me gustaría renovar, estoy bien aquí, pero no tengo información al respecto". Además, explica que "no sé si es verdad o no, es mi agente quien se ocupa de esto y, por el momento, no me llamó", por lo que deja claro que no es algo que le preocupe en exceso por el momento.

Bernardo Silva, con Portugal. Foto Instagram (@bernardocarvalhosilva)

El interés del Real Madrid

En cuanto a los rumores sobre el Real Madrid, Bernardo Silva también afirma que "no estoy al tanto de nada", por lo que asegura que "no sé si es verdad o no, pero no estoy al tanto de los rumores". Además, insiste en que "estoy enfocado en el Manchester City, estoy feliz aquí, todavía tengo tres años de contrato y puedo extenderlos".

Fue en Inglaterra donde comenzaron a situar al atacante del Manchester City en la órbita del Real Madrid. Su reconversión a interior es similar a la que tuvo Modric cuando llegó al equipo blanco y por ello su nombre es uno de los que podría tener en cuenta el club como relevo del croata, cada vez más veterano.

