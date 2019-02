Santiago Solari: "Es muy difícil sacar algo del Wanda y lo hemos logrado"

Partidazo en el Wanda Metropolitano en el que el Real Madrid consiguió la victoria y que el Atlético pierda en su casa el primer partido de la temporada en La Liga. Casemiro abrió la lata de chilena, para después ser Griezmann el que pusiese las tablas en el marcador. Sergio Ramos de penalti volvió a poner al equipo merengue por delante y Bale cerró la goleada. Solari analiza ante los medios de comunicación la actuación de sus pupilos.

Solari: "Ha sido el mejor partido que hemos jugado desde diciembre"

El Wanda, complicado campo

"Es muy difícil sacar algo del Wanda y lo hemos logrado".

Vinicius Júnior

"El que le resta de años en el fútbol. Tiene apenas 18".

La clave de este Real Madrid

"La clave son los jugadores. Ellos, los que ponen a disposición del equipo su sacrificio, su trabajo, su talento, su corazón. Los que estamos alrededor solo intentamos ayudarles. La parte técnica, la médica, la directiva. También la hinchada, que no envejece nunca, siempre está ahí. El mérito más grande es de los jugadores".

Reguilón, un ejemplo

"Yo creo que Reguilón es un ejemplo para todos los jugadores de la cantera. Con talento y con entrega se ha hecho un hueco. Un ejemplo que pueden seguir todos los chicos que están en Valdebebas".

Bale no celebró la victoria con sus compañeros

"Ha entrado al vestuario muy contento y feliz por su gol. Cada día se encuentra mejor, nos ayudó a cerrar la victoria".

Jugadas polémicas

"Los entrenadores no lo vemos, no tenemos un monitor junto al banquillo. Cuando se dan ese tipo de situaciones solo nos cabe esperar y pensar que ha sido la decisión correcta. Luego ya vemos las imágenes y analizamos. En la banda no tenemos referencia. Nos estamos adaptando a esta situación nueva".

Vinicius, con mucho margen de mejora

"Es un niño. Tiene 18 años. Algunos podríamos tener hijos de 18 ya. Es normal que cada día aumenten sus registros futbolísticos. También es cierto que cada día aprende y aprende de sus compañeros, que le arropan y ayudan".

Trabajo en la recuperación

"Los que recuperan el balón son los jugadores, no yo. Para sacar puntos de aquí hay que hacer un partido completo y lo hemos hecho. Hemos sido solventes tanto en defensa como en ataque. El Atlético es un equipo muy competitivo, muy competente".

El Atlético sigue siendo un rival

"No me cabe duda que el Atlético va a seguir compitiendo, porque son un gran equipo y tienen un gran entrenador. Hay que seguir trabajando para seguir así".

El Madrid, ¿favorito para la Champions?

"Entonces también hacíamos partidos buenos. El Madrid es favorito en Champions por el peso de la historia. Estamos en buen momento, sí, y eso da confianza. Pero el favoritismo del Madrid lo da el paso de los años".

