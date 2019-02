Pochettino se reúne a escondidas con Zidane y Beckham en Londres

Mauricio Pochettino ha sido uno de los nombres que más fuertemente se ha vinculado con el banquillo del Real Madrid en los últimos tiempos. El técnico argentino ha conseguido hacer que el Tottenham de el paso adelante necesario para aspirar a ganar títulos y eso no ha pasado desapercibido en el mundo del fútbol y mucho menos en el club blanco.

Además, por si los rumores fueran pocos, se ha filtrado que Pochettino se reunió para cenar con dos leyendas del club blanco, Zinedine Zidane y David Beckham. El encuentro tuvo lugar en la noche del martes en Londres y los tres fueron a cenar a un prestigioso restaurante italiano de la ciudad inglesa. También estuvieron presentes el asistente de Pochettino en el Tottenham, Jesús Pérez, y un íntimo amigo de Beckham.

Lo más misterioso del encuentro está en que los tres principales protagonistas abandonaron el restaurante por la puerta de atrás. Incluso fueron saliendo separados, dejando varios minutos entre unos y otros. Beckham y Zidane se encontraban en Londres para un acto publicitario.

Zidane y David Beckham Foto: Instagram (@davidbeckham)

"No puede prometer" su continuidad en el Tottenham

Esta reunión con dos leyendas del Real Madrd se ha producido justo una semana después de las declaraciones en rueda de prensa del técnico en las que no dejaba cerrada su continuidad en el Tottenham. "No puedo prometerlo", dijo en esa ocasión Pochettino.

En aquella ocasión puso la responsabilidad sobre Daniel Levy. "Desde el día uno siempre he sentido la responsabilidad de que tengo que dar lo mejor de mí, pero no depende de mí. Dependerá del estado de ánimo de mi presidente, dependerá de la decisión del club, no es sólo mi decisión el estar aquí. En el fútbol firmar un contrato de cinco años no significa estar en el equipo para siempre, igual que los jugadores o cualquier empleado del club", aseguró Pochettino.

