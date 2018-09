Marcelo: "¿Cristiano y Messi? En mi opinión tienen que estar todos"

Marcelo, con su familia en la gala de los The Best de la FIFA Reuters

THE BEST

Este lunes ha tenido lugar en Londres la gala de los Premios The Best que otorga la FIFA a los mejores futbolistas de la temporada. El gran triunfador de la noche ha sido Luka Modric. El croata ha ganado el premio The Best a mejor jugador gracias a su extraordinaria campaña tanto a nivel de clubes como de selecciones.

Quien no se quiso perder el acto fue Marcelo. El lateral izquierdo acudió a la gala con su familia ya que estaba nominado para formar parte del mejor once del año, donde finalmente sí entró el brasileño junto a tres compañeros suyos en el vestuario del Real Madrid. Después de la gala, el jugador del equipo blanco atendió a los medios de comunicación en zona mixta.

Allí, el '12' madridista no se mordió la lengua cuando fue preguntado sobre las ausencias de Cristiano Ronaldo y de Messi. "Me sorprendió pero yo creo que el ganador no quiere que estén todos para aplaudirle. En mi opinión tienen que estar todos. Pero si no están no hay problema. Hay que respetar lo que piensa cada uno", comentó Marcelo a los periodistas que se dieron cita.

Marcelo felicita a Modric por haber ganado el premio The Best a mejor jugador Reuters

El hijo de Marcelo también fue protagonista

El jugador del Real Madrid no acudió solo a la gala de este lunes. Junto a él estuvo su familia acompañándole en todo momento. De hecho, tanto tiempo estuvieron con él que al final su hijo Enzo le arrebató el protagonismo a su padre durante unos minutos.

Mientras el '12' del conjunto merengue hablaba con una reportera en la alfombra verde, su primogénito fue a buscar un balón y se puso a jugar con él. La periodista le empezó a retar diciéndole que se pusiese a hacer caños a las diferentes personalidades que se dieron cita en Londres. A Enzo no le pudo la timidez y dio todo un show antes del comienzo del acto que ha coronando a Modric como el mejor jugador del mundo.