Sergio Ramos: "Que te reconozcan a nivel individual es también importante"

Sergio Ramos y Ronaldo, en la gala de los The Best de la FIFA Reuters

Sergio Ramos ha sido uno de los que no ha dudado en acudir a una de las citas del año, The Best Fifa Football Awards 2018, en Londres. El central fue elegido por novena vez y octava consecutiva como el mejor defensa dentro del once ideal del FIFAPro.

El capitán del Real Madrid pasó por la alfombra roja y atendió a los medios antes de meterse dentro del Royal Festiva Hall para seguir una de las ceremonias del año. Al ser preguntado por el galardón manifestaba que "es un reconocimiento individual que la gente lo valora". "El fútbol es un deporte colectivo y nos gusta trabajar en equipo, pero que te reconozcan a nivel individual es también importante", garantizaba.

Proseguía alegando ante los micrófonos que estar invitado y además estando nominado siempre es algo muy especial y emocionante. "Estoy muy contento de poder estar aquí un año más", decía agradecido. Agregando que "es muy difícil estar siempre en el once ideal", algo que no le cabe ninguna duda a nadie. "Es gratificante disfrutar de un día como este y que te reconozcan tu trabajo a nivel individual", confirmaba.

Ramos, histórico

El de Camas desde el año 2011 ha estado de manera ininterrumpida dentro de los mejores futbolistas del mundo. Y este 2018 no queda duda alguna de que el andaluz merecía volver a estar entre los candidatos, sus actuaciones sobre el terreno de juego le hacen merecedor de ello y le avalan.

La presencia del '4' madridista en el once ideal de la FIFA hace que iguale al exblaugrana, Andrés Iniesta, que estuvo en nueve ocasiones en la alineación ideal, y al guardameta, Iker Casillas, quien se encuentra en el tercer puesto en la lista de jugadores españoles con más apariencias, un total de seis.

No obstante, Ramos es el central que más veces ha logrado estar entre los mejores futbolistas a nivel internacional. Solamente el británico John Terry con seis presencias en ese once y Gerard Piqué con cuatro son los que más se le acercan al mejor zaguero del mundo.