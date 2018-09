Salgado: "Isco puede ser candidato a llevarse el 'The Best' en el futuro"

Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah son los tres candidatos al premio The Best. La FIFA entregará este lunes el galardón al mejo jugador de la temporada pasada, y multitud de personalidades relacionadas con el mundo del fútbol han acudido a Londres para presenciar en directo la gala.

Uno de estos exfutbolistas es Míchel Salgado. El gallego ha charlado con EFE sobre quién cree que será el ganador. El exmadridista asegura que se queda con Modric "porque Luka e incluso Mohamed Salah representan el trabajo de equipo", Además, considera que "representan al jugador que es capaz de hacer que todos los de alrededor sean mejores. Al jugador que suma siempre para ganar títulos".

Para Salgado, mojarse con el ganador es difícil. Como el propio segundo entrenador de Egipto asegura, "es complicado porque para mí los tres significan algo. Con Salah trabajo en Egipto, Cristiano es amigo y Lukita también lo es". Sin embargo, vuelve a rendirse a Modric. "Si tengo que decir algo, es que Luka tiene ese valor añadido de que es más difícil llegar a ser finalista del trofeo por cómo juega él", aseguraba.

Isco Alarcón celebra un gol ante la Roma REUTERS

Isco, posible ganador futuro

Salgado también ha sido preguntado por un posible ganador español futuro del premio The Best. El exjugador ha asegurado que es "injusto" que jugadores como Xavi, Iniesta o Raúl no lo hubieran conseguido a lo largo de sus carreras. Sin embargo, de cara al futuro, tiene un candidato claro: Isco Alarcón.

"De los que veo ahora, obviamente Isco es un mago", elogiaba el gallego al futbolista de Arroyo de la Miel. Por eso, Salgado piensa que si el andaluz "sigue desarrollándose así tanto en el Real Madrid como en la selección española puede ser uno de los candidatos a llevárselo". De cumplirse este deseo de Míchel Salgado, sería la segunda vez que un futbolista español consiguiera hacerse con un galardón de este tipo, solo precedido por Luis Suárez, exfutbolista de Barcelona e Inter de Milán en la década de los 50 y 60.