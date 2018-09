Tebas responde al Madrid: "Ir a jugar a Miami no es obligatorio para nadie"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha respondido a Florentino Pérez tras las declaraciones del presidente del Real Madrid en la Asamblea General de Socios Compromisarios.

Florentino Pérez se ha mostrado tajante hablando del tema: "No vamos a ir a EEUU. No sé a qué intereses responde, pero no a los de los aficionados y los clubes. Por lo tanto, nos negamos rotundamente".

La respuesta del presidente de LaLiga no se ha hecho esperar. "Ir a jugar a Miami es algo voluntario" ha sentenciado Tebas, especificando posteriormente que tanto el Girona como el FC Barcelona han aceptado la invitación de LaLiga para llevar su partido de Montilivi a Miami. Ha recalcado que "no es obligatorio para ningún club".

Tebas contra todos

David Aganzo, presidente de la AFE, expresó su rechazo a esta propuesta, llegando a amenazar con la huelga los capitanes de los equipos de Primera División. Tanto la Real Federación Española de Fútbol como la FIFA se han opuesto ya abiertamente a esta propuesta que parece que no va a llegar a buen puerto. Tampoco el Gobierno de Pedro Sánchez es afín a esta propuesta, que quiere evitar problemas con los independentistas en Estados Unidos.

Pedro Sánchez se reúne con Rubiales e Infantino Fernando.Calvo Agencia EFE

Javier Tebas ha proseguido recordando el origen de esta polémica "El proyecto de ir a jugar a América nació hace más de un año con la misma compañía que lleva de gira al Real Madrid a Estados Unidos".

Se ha despedido Tebas diciendo que "cuando acabe toda esta historia será el momento de explicar más las cosas, pero por ahora no es el momento".