Misa, la portera del Real Madrid Femenino: futuro de la Selección y que rechazó al Barça

El Real Madrid Femenino hace ya dos semanas que echó a rodar con el trabajo de pretemporada de cara al próximo curso. Varias bajas respecto a la plantilla que formó parte del CD Tacón en su aventura en la Primera Iberdrola y también otras cuantas caras nuevas como la de la portera María Isabel Rodríguez (Las Palmas de Gran Canaria, 21 años).

Misa, como así llaman a la futbolista, llega a Valdebebas procedente del Deportivo, donde fue una de las indiscutibles en la última y frustrada temporada por la crisis del coronavirus. Pero la pasión de la jovencísima canaria por el fútbol nació mucho antes, cuando era tan solo una niña que se quedaba encandilada viendo a los niños de su edad jugando.

Cuando tan solo tenía 5 años, Misa practicaba gimnasia rítmica, pero siempre se quedaba viendo a los niños jugar al fútbol. Es ahí, como en tantas ocasiones, cuando los padres juegan un papel fundamental. En el caso de la ahora guardameta fue que su madre se dio cuenta de lo que sucedía y le preguntó si lo que ella quería era jugar al fútbol. La respuesta fue un contundente "sí".

Inicios en el fútbol

No hubo dudas, quería jugar al fútbol como aquellos niños. Lo que ahora puede parecer normal, hace mucho era algo raro. Las niñas se dedicaban a practicar gimnasia, baloncesto, tenis... pero eran pocas las que preferían el balompié. Sin tabús ni 'peros', su madre habló con los profesores y fue ahí cuando todo cambió para la canaria.

A un lado quedó la gimnasia rítmica y empezó así a jugar como delantera. Sí, como delantera. Porque la que ahora es nueva portera del Real Madrid Femenino empezó como atacante y no fue hasta años más tarde cuando probó suerte bajo los tres palos. Otra vez fue clave el papel de su madre en esta historia.

Misa Rodríguez Instagram

Fue seleccionada para formar parte de las categorías inferiores del combinado canario, hacían falta porteras y su madre le aconsejó probar como guardameta. Así, mientras en sus equipos hacía las veces de delantera con la selección de Canarias lo hacía como arquera. Una decisión totalmente acertada a la postre.

Haberse iniciado en una posición como la de delantera hace que ahora, ya consumada como portera, pueda ser ese ejemplo de cancerbera moderna con un gran juego de pies, que tan alto se cotiza en la actualidad, pues la salida de balón se ha convertido en un plus para cualquier portero, ya sea masculino o femenino.

Del Femarguín al Atlético

Del club Yoñé de La Garita dio el salto al Femarguín, tanto en fútbol sala como en fútbol 7 y 11. En el equipo del barrio que vio nacer a figuras como Valerón y David Silva, Arguineguín, Misa fue creciendo hasta que en el año 2017 el Atlético de Madrid le hace una oferta para suplir la baja por lesión de la internacional Lola Gallardo.

María Isabel 'Misa' Rodríguez, con el Atlético de Madrid. Foto: Instagram (@marisabel_rguez)

La portera canaria fue alternando convocatorias con el filial del conjunto rojiblanco y con el primer equipo, llegando a debutar en un partido de la Copa de la Reina frente al Málaga en el que tuvo una actuación estelar en la victoria por 4-2 del Atleti gracias a una parada de mucho mérito en un mano a mano. Después llegaría su debut en la Liga y ya en abril de 2019 fue incluida entre las tres finalistas en su puesto para el premio Fútbol Draft.

Camino hacia el Real Madrid

Al final de esa temporada 2018/2019, Misa llega al Deportivo y lo hace con solo 20 años. El conjunto gallego fue el equipo que le brindó su gran oportunidad en la élite del fútbol femenino español, algo que la propia portera no olvida. En su primera temporada, y única, en el Dépor fue titular de forma regular hasta que la crisis del coronavirus frenó en seco la Primera Iberdrola.

Habitual en las convocatorias de las categorías inferiores de la selección española, Misa fue colocada a mediados de la pasada temporada en la órbita del Barcelona. Fue entonces cuando ella aseguró que no cambiaría el Dépor por enrolarse en las filas del club blaugrana, ya que fue el equipo gallego el que apostó por ella.

"Yo no sé nada de ese tema. El que se tiene que encargar es mi representante. Yo no me meto pajaritos en la cabeza ni estoy pendiente de lo que se dice. Todo saldrá cuando tenga que salir, sea del Dépor o cualquier equipo. Yo lo que quiero es ser feliz y jugar todos los partidos posibles. No me quiero ir. Al final fueron los que apostaron por mí", dijo a La Voz de Galicia cuando le preguntaron por el interés del Barça.

María Isabel 'Misa' Rodríguez, en un entrenamiento del Real Madrid Femenino

Sin embargo, la tentación de formar parte del Real Madrid Femenino sí que provocó el adiós de Misa al Deportivo. Solo tiene 21 años y es presente y futuro no solo del proyecto blanco sino también de la Selección. En su carta de presentación destacan su uno contra uno, confianza, liderazgo y también colocación y coordinación cuando se postra bajo los tres palos. Un fichaje que dará mucho de qué hablar.

