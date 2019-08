El CD Tacón afianza su proyecto: renueva a su entrenador David Aznar

El CD Tacón se prepara para su estreno en la Primera Iberdrola y lo hace con un ilusionante proyecto tras firmar un acuerdo con el Real Madrid. En las últimas semanas se han ido sucediendo los fichajes de renombre, pero además de las caras nuevas el conjunto madrileño ha querido dar un paso, renovando ahora a su entrenador David Aznar Chicharro.

La temporada pasada, el toledano fue el elegido para sustituir a Marta Tejedor tras quedarse a las puertas de conseguir su gran objetivo: el ansiado ascenso a Primera. El Tacón vio como su sueño se esfumaba tras caer ante el Logroño por 1-2 en el Valle de las Cañas de Pozuelo. El Tacón se quedó sin ser el cuarto equipo madrileño en Primera División. No obstante, este temporada David Aznar lo ha logrado.

El actual entrenador del equipo madrileño pasó de ser seleccionador de Madrid Sub18 a hacerse con las riendas del equipo. Tras una exitosa temporada, el toledano se ha ganado su renovación con el que será el futuro Real Madrid femenino.

No obstante, no ha sido la única novedad que ha presentado el club en las últimas semanas. La ultima galáctica en incorporarse a la plantilla ha sido brasileña Daiane, que con su experiencia en Europa, cubrirá con creces la defensa. También se hizo con los servicios de Ainoa Campo, ex del Atlético de Madrid y quién se muestra muy ilusionada por comenzar esta nueva etapa.

Además de estos dos fichajes, se han unido al CD Tacón las siguientes jugadoras: Ana Valles, Sofia Jakobsson, Aurelie Kaci, Thaisa Moreno y Kosovare Asllani. Una lista muy prometedora y que ilusiona a todos los seguidores del fútbol femenino.

[Más información en: El Real Madrid Femenino tiene nueva galáctica: el CD Tacón ficha a la brasileña Daiane]