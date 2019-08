Aurélie Kaci: "Tenía ofertas, pero cuanto te llama el Real Madrid es difícil rechazarlo"

El CD Tacón, que a partir del próximo mes de junio pasará a denominarse como Real Madrid Femenino, se está reforzando muy bien para afrontar su primera aventura en la Primera División del fútbol femenino español, la Primera Iberdrola. Una de estas internacionales incorporaciones es la francesa Aurélie Kaci, quien ha hablado con RMC Sport sobre su fichaje.

La futbolista ha destacado que el "Real Madrid es el club de fútbol más histórico" y que fichar por él le hace sentirse "orgullosa". "Tengo ambiciones a la altura del club. Estamos aquí para ganar", ha asegurado la gala, quien no renovó con el Atlético de Madrid y quedó libre el pasado 30 de junio.

"Me tomé mi tiempo en verano, tenía muchas propuestas pero no quería apresurarme. Quería algo que me interesara y cumpliré 30 en diciembre. Me gusta mucho Madrid, la vida allí, España y el campeonato", ha comentado Kaci. Sobre el momento de recibir la llamada del Real Madrid ha dicho que es muy complicado no escucharla: "Cuando el Real te contacta, es difícil rechazarlo, el proyecto es muy emocionante. Pesa mucho cuando tienes una propuesta como esa. Esta pesa más que otras propuestas".

Objetivos

La exjugadora colchonera ha afirmado que ahora toca "poner todo en su lugar". "La absorción del Real Madrid es para que trabajemos bien este año y ser profesionales", ha señalado Aurélie Kaci. Aunque el gran objetivo es conseguir algún título. "Jugar el título en Primera. No quieren llamarse Real Madrid para terminar segundo o tercero", ha asegurado la centrocampista.

Adaptación

Kaci ha dicho que el equipo femenino del CD Tacón se siente parte integral del club: "Al estar todos los días en Valdebebas somos realmente parte del club. Aprovechamos todas las instalaciones, los jardines, el gimnasio... El complejo del Real Madrid es el mejor que he visto en mi vida. Es algo que impacta cuando llegas".

Ciudad Real Madrid

Como francesa, la figura de Zidane es muy importante. Kaci ha señalado que todavía no ha podido conocerle en persona, pero que "sería genial verlo". "Es divertido porque cuando hicimos nuestras pruebas médicas en el centro de entrenamiento, muchas personas hablan francés, sentimos la influencia francesa en el club", ha afirmado después de señalar que "el Real Madrid es un mundo aparte, una cultura, un estado mental. Nos hace querer superarnos aún más en el entrenamiento y todos los días".

Regreso a la selección de Francia

Uno de los sueños de Aurélie Kaci es regresar algún día a su combinado nacional: "No es mi culpa, siempre he trabajado en mi carrera de la misma manera. Con el trabajo. No tengo mucho de qué culparme. Siempre estoy disponible para la selección de Francia. Espero que llegue el momento de volver".

[Más información: Aurélie Kaci, de ser la primera futbolista en marcar en el Wanda a fichar por el CD Tacón]