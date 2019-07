Sofia Jakobsson, del drama familiar a ser la nueva galáctica del futuro Real Madrid Femenino

Sofia Eva Jakobsson (Suecia, 29 años) se ha convertido en la última futbolista en aterrizar en la galaxia del Real Madrid Femenino después de la confirmación de su fichaje este miércoles 31 de julio. La nórdica se une así a las otras tres importantes jugadoras que se han ido confirmando para la primera aventura del CD Tacón, que a partir de la temporada 2020/2021 pasará a denominarse como el club blanco, en la Primera División del fútbol español.

Primero se anunció el fichaje de la también futbolista sueca Kosovare Asllani. Después a la mediocentro brasileña Thaisa Moreno. Y como tercera incorporación se confirmó la llegada de la cuatro veces ganadora de la Women's Champions League con el Olympique de Lyon, la francesa Aurelie Kaci. La siguiente, para cerrar el primer trébol de cuatro hojas de galácticas, es Sofia Jakobsson, quien llega libre tras no renovar su contrato con el Montpellier.

El 23 de abril de 1990 nació en Örnsköldsvik la flamante nueva jugadora del CD Tacón. Su carrera a nivel profesional comenzó en la temporada 2006/2007 en el Hägglunds IoFK para poco después unirse a las filas del Östers IF, donde comenzó a demostrar que además de fútbol de creación también tiene buen olfato goleador, ya que consiguió marcar nueve tantos en 21 partidos. Tras esto llegó al Umeå IK, donde no rozó la gloria al ser subcampeona en la Women's Champions League.

Después decidió salir de Suecia para continuar con su carrera lejos de su país. Su primera parada fue en el fútbol ruso, en el FC Rossiyanka y de ahí al Chelsea Ladies inglés. Tras solo una temporada en el conjunto blue, en la 2014/2015 hizo las maletas para firmar por el Montpellier francés, donde ha permanecido hasta ahora, momento en el que llega a España para pasar a jugar en el que a partir del próximo curso será el Real Madrid Femenino.

Un pilar en Suecia

Clase y velocidad forman parte de la carta de presentación de la nórdica, que desde el año 2011 es internacional con Suecia. Desde entonces suma 101 partidos con su combinado nacional, en los que ha conseguido marcar un total de 18 goles. En el pasado Mundial de Francia no pudo hacerse con el deseado trofeo, pero sí cuenta en su palmarés con la medalla de plata de unos Juegos Olímpicos, conseguida en Río de Janeiro en 2016.

Sofia Jakobsson y Megan Rapinoe, en el Mundial femenino de Francia 2019 Reuters

La selección de fútbol femenino de Suecia acabó tercera la pasada Copa del Mundo después de ganar a Inglaterra en la 'final de consolación'. Jakobsson se quedó a las puertas del título después de caer en semifinales contra Holanda. La nueva galáctica llegó a disputar seis encuentros a lo largo de toda la cita internacional, quedándose fuera tan solo en uno de los partidos que jugó su combinado nacional. Dos goles en 570 minutos fue su balance en Francia.

Su peor momento

Todo ocurrió hace tan solo unos meses. Una llamada telefónica dejó KO a la futbolista. La noticia es de esas que nadie quiere recibir nunca en su vida. Su hermano pequeño y ojito derecho, Anders, había sufrido una hemorragia cerebral y los médicos que le atendían no sabían si volvería a despertar algún día. "Mi madre me dijo que mi hermano estaba en el hospital y en cuidados intensivos. Me desplomé encima de mi maleta y pensé que no podía ser verdad", relató la jugadora en la televisión sueca.

Sofia Jakobsson

"Ver a la persona más importante de mi vida con tubos saliendo de su boca y de su cabeza parecía algo que solo se ve en la televisión", señaló una Sofia Jakobsson que durante doce días estuvo visitando a diario a su hermano en el hospital hasta que, al fin, despertó. Una terrible experiencia que ya forma parte del pasado de una futbolista que se convierte ahora en la nueva atracción del fútbol femenino en España tras su fichaje por el que será el Real Madrid Femenino.

