Llull contesta a los 'ofendiditos': "Yo no he dicho que el Barça tenga más o menos dinero"

El Barcelona ha sellado una temporada 2019/2020 nefasta. Sin Copa del Rey y perdiendo la final de la Liga Endesa ante Kirolbet Baskonia por dos puntos. Además, del varapalo que supuso para los culés que la Euroliga se cancelase. Pesic y Tomic han cerrado su etapa en el club, pero ya se han confirmado las llegadas de Jasikevicius y Calathes.

El fichaje del base griego no dejó indiferente a nadie. Ni siquiera a Sergio Llull, quien no dudó en publicar un mensaje en Twitter haciéndose eco del anuncio. El base del Real Madrid añadió a su tuit unos emoticonos de unos billetes, algo que no ha sentado nada bien en Can Barça.

"Vaya festival, ¿no?", escribió el de Mahón. También reaccionaron Tavares o Willy Hernangómez así como un jugador que nada tiene que ver con el equipo blanco. "El Barça debe tener un límite salarial cercano al de la NBA", escribió Shane Larkin, este a través de un comentario a una publicación de los azulgranas en Instagram.

Albert Soler, director de área de deportes profesionales del Barcelona, contestó a Llull en la presentación de Nick Calathes: "Decir que tenemos más dinero o decir que somos un club que no ha sufrido los efectos económicos, no es cierto. No comentamos los comentarios de la gente, pero aprovecho para decir que el Barça no es ajeno a la situación complicada".

"La sección tendrá menos capacidad económica que este año. Lo que hemos hecho ha sido priorizar tener una plantilla competitiva aunque sea ahorrando en otros aspectos, como en los viajes, hoteles o las personas que viajan. Esto ya va a ser un ahorro. Han salido cuatro jugadores y sólo ha llegado uno. La plantilla no se va a ver afectada a nivel competitivo. Por eso Calathes está aquí", añadió Soler.

También Joan Bladé, director de la sección de baloncesto, dio su opinión: "Muchas veces, en las redes, uno puede comentar alegremente. Tenemos muy claro el trabajo que hacemos, riguroso, y sabemos que la situación económica de la sociedad es delicada, nos preocupa nuestro trabajo y controlar bien la situación. Los comentarios que puedan hacer otros, ahí quedan. No nos metemos en ese tema".

Yo no he dicho que tengan más o menos dinero. He expresado mi sorpresa por la inversión de los últimos 2 años, nada más. No es una crítica y seguro que será bueno para la liga el tener tantas estrellas. Mis disculpas a los ofendidos. https://t.co/lkbndoJKu2 — Sergio Llull (@23Llull) July 11, 2020

A estas declaraciones ha contestado el propio Sergio Llull, nuevamente utilizando la famosa red social del pajarito azul, y con mensaje directo a los 'ofendiditos': "Yo no he dicho que tengan más o menos dinero. He expresado mi sorpresa por la inversión de los últimos dos años, nada más. No es una crítica y seguro que será bueno para la liga tener tantas estrellas. Mis disculpas para los ofendidos".

