Facebook, Instagram, YouTube, Omegle: las razones de la popularidad mundial de los servicios

Con miles de millones de personas atrapadas dentro de cuatro paredes debido a la cuarentena, el Internet se ha convertido casi en la única forma de comunicarse, trabajar y divertirse. La popularidad de las redes sociales, los servicios de mensajería instantánea, las aplicaciones de citas y comunicación ha crecido.

Pero si para algunos sitios y servicios la pandemia se ha convertido en cierto sentido en un refuerzo y están experimentando un "renacimiento" durante el coronavirus, otros habían sido muy populares en la vida "normal". Se trata de las redes sociales Facebook e Instagram, el sitio web de videos YouTube y el vídeo chat Omegle. En adelante hablaremos del tema, por qué son notables estos servicios y cuál es el secreto de su popularidad mundial.

Facebook

Hoy en día Facebook es la red social más popular del mundo. Pero inicialmente TheFacebook (así es como se llamaba el sitio al inicio) fue creado para los estudiantes de universidades estadounidenses. Y solo dos años después del lanzamiento, cualquier usuario de Internet que haya cumplido los dieciséis años pudo utilizarlo.

En un momento, de entre el número de redes sociales en rápido crecimiento, Facebook destacó los "me gusta", con la ayuda de los cuales los usuarios podían marcar el contenido que les haya gustado. Y un poco más tarde, fueron los likes los que se convirtieron en la base para la selección de contenido recomendado para el usuario.

Después de los "me gusta" en Facebook, aparecieron los "asesinos del tiempo": varios minijuegos y complementos creados por desarrolladores externos. Incrementaron significativamente el interés de los usuarios en la red social y elevaron su actividad.

Los grupos que unen a los usuarios por intereses, lugar de residencia, campo de actividad, así como las páginas que los propietarios de marcas usan para publicitar sus productos/servicios y expandir su audiencia objetivo, también contribuyeron a la popularidad de Facebook.

Gracias a esto, Facebook ahora está tan arraigado en la vida cotidiana de las personas que muchos no comienzan el día sin actualizar su cadena de posts.

Instagram

La situación es similar con Instagram. Un par de meses después de que la aplicación apareciera en la App Store, su audiencia ya alcanzó el millón de personas. ¡Y en 2019, el desarrollador declaró que alrededor de 500 millones de usuarios visitan Instagram a diario!

El secreto de la popularidad de esta red social es que originalmente era un producto único. La facilidad de uso, la posibilidad de editar, firmar y cargar muy rápidamente una foto o un vídeo desde el smartphone con un par de clics es lo que se les ofrece a los usuarios de Instagram y lo que les faltaba a Facebook y Twitter.

Además, el servicio está en constante evolución, siguiendo los intereses de los usuarios e incluso anticipándose a ellos. Las fotos cuadradas de pequeña resolución cambiaron rápidamente a verticales, adecuadas específicamente para teléfonos inteligentes, y el vídeo de 30 segundos fue reemplazado por secuencias de video que duraban de un minuto a una hora.

Otra confirmación de que los desarrolladores de Instagram siempre están al día es un nuevo servicio con el que se puede vender bienes y servicios dentro de la aplicación Al mismo tiempo, a pesar de la gran cantidad de innovaciones, el trabajo con la aplicación para el usuario sigue siendo simple e intuitivo.

YouTube

Este servicio existe desde el año 2005 y su popularidad solo sigue creciendo. Originalmente se creó como una plataforma para la carga de videos amateur y el intercambio de contenido de vídeo. Hoy en día, YouTube se utiliza para publicar programas de entretenimiento y noticias, avances de películas, videos musicales, anuncios e incluso campañas electorales. Y es gracias a YouTube que ha aparecido toda una comunidad de YouTubers con canales dedicados a juegos, belleza, viajes, reseñas de tecnología, cocina y más. Para muchos, YouTube se ha convertido en la principal fuente de ingresos.

Este es el secreto de la popularidad de YouTube: aquí puede encontrar todo lo que desee: desde series de televisión hasta videos educativos. Y si lo desea, puede convertirse usted mismo en aquel cuyo contenido obtenga millones de visitas.

Siluetas de chicas

Omegle

Otro innovador de su tiempo es el chat de vídeo Omegle, antes de la aparición del cual no existía en principio un concepto como "ruleta de chat". Es el primer chat anónimo de la historia creado por el estadounidense Leif K-Brooks de dieciocho años. Ofreció a los usuarios un formato de comunicación completamente nuevo: el sistema conectaba a personas al azar con extraños de cualquier parte del mundo. Al principio, el chat era de texto y, un año después del lanzamiento, el desarrollador implementó la opción de comunicarse a través de comunicación por video usando una cámara web y un micrófono.

A pesar de que Omegle existe desde el 2009, sigue siendo muy popular. Y en el período de la pandemia, su popularidad aumentó a más del doble. Si antes había hasta 15 mil usuarios en línea al mismo tiempo, hoy esta cifra a menudo supera las 30 mil personas. En Omegle se puede elegir el idioma de comunicación, chatear en una sección no moderada o en un chat para estudiantes de su universidad.

Pero el servicio no está exento de inconvenientes, y el principal es la falta de filtros geográficos y de género. Omegle también se caracteriza por poca moderación. Los bots, las falsificaciones y los anuncios molestos no son raras visitas aquí. Y si antes no había una alternativa a Omegle como tal, hoy existen muchos análogos más funcionales y bien pensados.

Alternativas a Omegle

Por ejemplo, para aquellos que quieren conocer y comunicarse solo con el sexo opuesto, los desarrolladores han creado el chat de vídeo CooMeet. Esta alternativa de Omegle conecta a hombres solo con mujeres y a mujeres solo con hombres. Al mismo tiempo, comunicándose en CooMeet, puede estar seguro de que al otro lado de la pantalla hay una persona real. Después de todo, al registrarse, cada mujer pasa por un procedimiento de confirmación de identidad obligatorio.

Otro análogo simple, conveniente y funcional de Omegle es el chat de vídeo OmeTv. Aquí desde el inicio se puede especificar su género y país. En OmeTv también está implementada la función de traducción automática de mensajes de texto, lo que simplifica enormemente la comunicación con los extranjeros.

El vídeo chat Shagle tiene una funcionalidad similar. Aquí hay filtros geográficos y de género, así como una característica interesante: obsequios virtuales que se pueden regalar a otros usuarios.

En ChatRandom también puede elegir su género. Este vídeo chat también tiene un campo separado para ingresar los intereses, gracias al cual las posibilidades de encontrar personas con ideas afines son significativamente mayores. Otra característica de ChatRandom son las salas de chat por intereses.

Resumamos

De todo lo anterior, podemos concluir que el secreto de la popularidad de las aplicaciones y servicios modernos es la novedad, la funcionalidad, la facilidad de uso y el desarrollo constante. Quizás el servicio Omegle sería aún más popular si sus desarrolladores se mantuvieran al día e implementaran funciones que satisfagan las necesidades de los usuarios modernos, como lo hacen los creadores de sus alternativas. Lo mismo puede decirse de otros servicios de Internet. Cuantas más innovaciones ofrecen, más interés generan en la audiencia. Los usuarios solo tienen que elegir aquellos sitios que satisfagan plenamente sus requisitos y utilicen al máximo las posibilidades modernas del Internet.