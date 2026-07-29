Los nuevos móviles de Samsung se convierten en una webcam gratis y sin tener que instalar ninguna aplicación

Hace pocos días que hemos vuelto del viaje en el que Samsung ha presentado los nuevos Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra y Galaxy Z Flip 8. Pero como es normal, no hemos podido hablar de todas las novedades, sobre todo de software.

Una de las funciones que ya estaban en los Galaxy S26 Series y que se agradece también tener en estos nuevos plegables es la posibilidad de usar el propio móvil como webcam para el ordenador de forma extremadamente sencilla.

Gracias a One UI 9, llega también a los tres nuevos plegables. Ni el Galaxy Z Fold 7 ni el Galaxy Z Flip 7 contaban con ella en su lanzamiento, así que tendrán que esperar a la actualización correspondiente para recibirla.

El funcionamiento es sencillo y no requiere aplicaciones adicionales. Basta con conectar el teléfono al PC mediante un cable USB-C.

Al hacerlo, aparece una notificación de carga en la pantalla del móvil. Tocando esa notificación se despliega un menú con varias opciones de uso del USB, entre las que se encuentra el modo webcam.

Seleccionando esa opción, la señal de la cámara del teléfono se envía directamente a la aplicación de videollamada que se esté usando en el ordenador. No hace falta instalar drivers ni programas en ninguno de los dos dispositivos. Y sirve en Mac y en PCs.

Curiosamente, Samsung no fue la primera marca en incorporar esta función. Google ya la ofrecía en los Pixel desde la llegada de Android 14, allá por 2023, y Apple lo permite, incluso sin cables, desde iOS16.

Ajustes de Samsung Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto incluye tanto los modelos principales de la serie Pixel como las versiones A y los plegables de Google. Samsung, en este sentido, ha llegado bastante tarde a una idea que ya llevaba tiempo circulando entre otros fabricantes.

Lo interesante ahora es que el formato plegable saca especial partido a esta función. Los Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra y Flip8 pueden abrirse parcialmente y sostenerse solos gracias a su bisagra.

Eso permite colocar el teléfono con el ángulo de cámara correcto sin necesidad de soportes externos. En los Galaxy S26, al ser dispositivos de una sola pantalla, los usuarios suelen necesitar un trípode o algún objeto donde apoyar el móvil.

Con los nuevos plegables ese paso desaparece por completo. El propio cuerpo del teléfono actúa como base, algo que convierte la función en más práctica todavía que en la familia S26.

Interfaz webcam Álvarez del Vayo El Androide Libre

Más allá de la comodidad, hay otro motivo de peso para usar esta opción. La cámara principal de estos plegables ofrece, en la mayoría de los casos, una calidad muy superior a la de las webcams integradas en los portátiles.

Eso se traduce en videollamadas con mejor nitidez, más detalle y un rendimiento notablemente superior en condiciones de poca luz. Para cualquiera que pase buena parte del día en reuniones por videoconferencia, la diferencia es fácil de notar desde el primer uso.

Por ahora no está claro si Samsung mantendrá esta función en próximos lanzamientos de forma permanente. Sin embargo, el hecho de que haya pasado del Galaxy S26 a toda la nueva generación de plegables apunta a que la compañía quiere convertirla en un estándar dentro de su catálogo.

Si eso se confirma, es probable que los próximos modelos Galaxy, sean plegables o no, incorporen esta opción de serie. De momento, los usuarios que se hagan con un Galaxy Z Fold8, un Z Fold8 Ultra o un Z Flip8 ya pueden aprovecharla desde el primer día.