Este ajuste oculto de Samsung para controlar el volumen debería ser famoso por lo cómodo y útil que es

España se ha convertido en uno de los mercados donde los usuarios de Samsung más valoran la personalización y la eficiencia de su software. Es precisamente aquí donde detalles como el atajo de control de volumen de One UI cobran un valor especial.

A medida que los sistemas operativos móviles se vuelven más complejos, a menudo las funciones más útiles no son aquellas que se anuncian a bombo y platillo en las presentaciones, sino los pequeños ajustes que mejoran la calidad de vida diaria.

En 2025, una característica aparentemente menor de One UI ha logrado destacar, transformando por completo la interacción con el sonido en los dispositivos Galaxy.

A menudo ignoramos los elementos más básicos de nuestra interfaz, como el control deslizante de volumen en el panel rápido. Durante mucho tiempo, este elemento se consideró simplemente una herramienta funcional para subir o bajar el nivel del audio.

Sin embargo, la evolución de One UI ha introducido una sutileza que muchos usuarios están empezando a descubrir ahora: el acceso directo mediante pulsación larga en la barra de volumen.

Ajustes de sonido en panel rápido El Androide Libre

Este gesto no es nuevo en el ecosistema Android, pero la forma en que Samsung lo ha implementado recientemente justifica plenamente su existencia en el panel de ajustes rápidos.

Al mantener presionado el control deslizante de volumen, se despliega un menú de accesos directos que permite gestionar aspectos críticos de la experiencia sonora sin necesidad de navegar por los complejos menús de configuración general.

Ajustes de sonido en OneUI El Androide Libre

Esta mejora responde a la necesidad de los usuarios actuales de tener un control más granular y rápido sobre su consumo multimedia.

Lo que hace que este atajo sea tan potente es la selección de herramientas que Samsung ha decidido incluir en este panel emergente. Los puntos principales que destacan los usuarios son los siguientes:

Acceso instantáneo al ecualizador para ajustar las frecuencias según el género musical que se esté escuchando.

para ajustar las frecuencias según el género musical que se esté escuchando. Activación o desactivación rápida de Dolby Atmos para mejorar la inmersión en contenidos cinematográficos.

para mejorar la inmersión en contenidos cinematográficos. Gestión de la normalización del volumen, una función vital para evitar saltos bruscos de sonido entre diferentes aplicaciones o pistas.

del volumen, una función vital para evitar saltos bruscos de sonido entre diferentes aplicaciones o pistas. Botón de Detalles que redirige directamente a la página completa de Calidad de sonido y efectos en los ajustes del sistema.

Una de las capacidades más infravaloradas que se derivan de este atajo es la posibilidad de configurar el sonido de forma individual para cada aplicación.

Gracias a la integración con el ecosistema de aplicaciones de Samsung, como Sound Assistant, este pequeño atajo se convierte en la puerta de entrada para que cada usuario decida cómo debe sonar su teléfono en función de si está en una videollamada, jugando o escuchando un podcast en una plataforma de streaming.