Hablo solo por mi casa y no estoy loco: así logro exprimir los asistentes de voz de pantallas y altavoces inteligentes

Hay ciertos dispositivos tecnológicos que en España han calado en casi todos los hogares. Desde las tablets a las aspiradoras pasando por los enchufes inteligentes. Y también los altavoces.

Hace unos años Google y Amazon peleaban por ser los que colonizaran este apartado de nuestras casas, democratizando la domótica.

La carrera ahora está mucho más pausada, aunque ambas compañías han renovado sus asistentes de voz con propuestas basadas en grandes modelos de lenguaje.

Alexa+ y Gemini empiezan a llegar en otros países a los altavoces inteligentes y las pantallas conectadas de estas empresas pero en nuestro país aún no es así.

Con todo, podemos seguir usando las versiones anteriores para que la gestión de nuestra vivienda, o de nuestras tareas, sea mucho más cómoda.

La cocina

Mi padre no es una persona que adore la tecnología. Es más bien pragmático. Por eso, cuando le regalé un altavoz de Google, lo acogió con cierto escepticismo.

Sin embargo, meses después he comprobado que lo usa a diario, en parte porque lo tiene en la cocina.

La mejor tele de cocina es la Amazon Echo Show 15

El motivo es que ahora gestiona la lista de la compra desde ahí en vez de hacerlo desde una libreta que puede olvidar llevarse al mercado.

Con un "Ok Google, añade patatas a la lista de la compra" puede crear una lista en Google Keep que luego se puede consultar en el supermercado e ir tachando los elementos que hayamos metido en el carrito.

Yo uso esta función a diario, y no sólo en la cocina, sino por toda la casa, ya que la integración del asistente con todos los altavoces es perfecta. Así pues, aunque esté trabajando y recuerde algo, puedo añadirlo sin problema.

Pero no es la única función práctica en la cocina. Mi pareja usa mucho los temporizadores, porque el tipo de platos que hace requiere de tener controlado los tiempos de forma precisa.

Alarma en el Amazon Echo Hub Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además de un "Alexa, pon un temporizador de 10 minutos llamado carne" podemos usar otros, que añaden o quitan minutos al mismo, como "Alexa, añade dos minutos al temporizador llamado Cocido."

Y sí, se pueden crear varios, poniéndoles nombres para poder diferenciarlos si es que necesitamos varios funcionando de manera simultánea.

Aquí también suelo usar el comando para poner las noticias, de la radio si uso un altavoz o de la tele si uso una pantalla inteligente. Podemos pedirle a Google o Alexa que ponga las noticias, en general, o que ponga una emisora o canal en concreto.

El salón

En el salón la integración es similar, y suelo usar los altavoces para poner la tele y controlarla, aunque para ello a veces se necesita un accesorio como el de Broadlink.

Broadlink RM 3 Mini

Decimos a veces porque hay modelos integrados con los asistentes, como mi televisor Phillips que incluye la integración con Alexa, aunque no con el asistente de Google.

También uso estos altavoces para armar o desarmar la alarma de casa y para controlar la iluminación de la estancia. Se puede controlar no sólo el encendido o apagado, sino también el brillo y la intensidad.

El dormitorio

Esto último es incluso más relevante en el dormitorio, donde las dos lámparas de las mesitas tienen bombillas inteligentes y suelo tenerlas a un 5% del brillo máximo, para que no deslumbre.

Pero en ocasiones he de realizar alguna tarea, como doblar la ropa o similar, y el comando "Alexa, pon el brillo del dormitorio al 100%" es el que me permite hacerlo.

Iluminación de dormitorio con dos bombillas inteligentes

Cuando hace mucho calor, o frío, el control de las máquinas de aire acondicionado también se hace desde aquí con un "Alexa, enciende Aire Planta Alta" en el caso de hacerlo desde el dormitorio o "Alexa, enciende Aire Planta Alta" si es en el salón.

No suelo usar la función de despertador de los altavoces, ni la de sonido ni la visual de las pantallas, porque para ello prefiero un reloj o pulsera inteligente.

El motivo es sencillo, solo se despierta la persona que lo tiene puesto. Si no fuera así, me despertaría todos los días a las 6:30 que es cuando mi pareja se levanta.

Pero es perfectamente posible usar esta función si ambas personas se despiertan a la vez. Podemos programar un despertador recurrente a una hora o simplemente decirle "OK Google, pon una alarma mañana a las 8 de la mañana", por ejemplo.

Otros usos

Hay otros momentos en los que también uso los comandos de voz, aunque no siempre en la misma habitación. Por ejemplo, para abrir el garaje suelo hacerlo en la entrada de la casa, aunque a veces lo hago desde la cocina porque estoy cogiendo algo antes de salir.

También activo el modo limpieza antes de salir de casa, pero no en especial en un altavoz u otro, sino donde esté, a veces en el pasillo, otras veces en la cocina...

Roborock Qrevo Curv 2 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Un "Ok Google, limpia la casa" activa de forma simultánea las dos aspiradoras y barren y friegan la casa para luego volver a su base de carga cuando han acabado.

Y, por supuesto, estar viendo una serie o película y preguntar por alguna curiosidad de un actor o de una serie es algo común, y suelo hacerlo en el salón. Eso sí, aquí es importante controlar el volumen de la tele, porque puede interferir con los micrófonos de los dispositivos.