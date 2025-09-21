Si tu móvil se queda sin batería mientras trabajas, este simple truco puede evitarlo: llegarás a casa con carga suficiente

La tecnología de las baterías ha mejorado considerablemente en los últimos años en los móviles que se venden en España.

No solo la carga rápida, sino también la propia capacidad de este elemento, puesto que las baterías de alta densidad han conseguido que los fabricantes puedan meter más batería en el mismo espacio.

Gracias a esto, se pueden ver móviles bastante delgados, pero que cuentan con cifras tan elevadas como 6.000 mAh, como sucede con el OnePlus 13 o el Honor Magic 7 Lite.

Otros fabricantes optan por hacer que la batería de sus dispositivos no supere los 5.000 mAh en la Unión Europea debido a las normas de importaciones, que hacen que, limitando esta cantidad, el envío tenga menos costes.

Esto limita considerablemente la capacidad de la batería de algunos modelos, aunque con la mejora de la eficiencia, esto puede notarse algo menos.

Sin embargo, es posible sacarle el máximo partido a la batería de tu móvil conociendo algunos trucos y aplicándolos en el momento justo.

Aumenta la duración de la batería

No tardes en activar el modo ahorro. En Android, por lo general, está activado el modo de ahorro de batería automático para que éste se active cuando llega al 15%.

Se trata de una cantidad bastante baja de batería restante, y por más que este ahorro ayuda a prolongarla, lo mejor es activarlo cuando se sepa que se va a tardar en poner el móvil a cargar.

Este modo reduce las tareas en segundo plano y hace que algunas aplicaciones no puedan recibir las notificaciones al instante. Aun así, es muy útil para los días largos en los que necesitamos la máxima autonomía posible.

Desactiva todo lo que no uses. Hay muchas veces en las que algunas opciones pueden quedarse encendidas, sin que se estén utilizando activamente o sean necesarias. Esto puede tener un claro impacto en el consumo de batería.

Por eso, es conveniente vigilar que algunas funciones, como el WiFi o el GPS no se queden encendidas si no se están utilizando. De hecho, cuantas menos cosas haya activadas, mejor.

Si tienes pantalla OLED, activa el modo oscuro. Muchos móviles cuentan a día de hoy con una pantalla de tecnología OLED o AMOLED. Estas tienen muchas ventajas pero una de ellas es la eficiencia energética.

La manera que tienen estos dispositivos de mostrar el color negro es apagando los píxeles en los que éste debe mostrarse. De esta manera se consigue un tono del color muy puro, puesto que no se muestra una pantalla iluminada de color negro, sino que directamente se apaga esa parte de la pantalla.

Esto tiene cierto impacto en el consumo de batería, puesto que hace que solo tenga que iluminar las partes de la pantalla que se muestran en otro color.

Es por eso que si se tiene un móvil con esta tecnología de pantalla merece la pena activar el modo oscuro. De esta manera buena parte de la pantalla estará en color negro y gastará menos batería al encenderse.