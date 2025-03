Soy experto en fotografía móvil y estas son las 3 acciones que siempre hago para hacer fotos de noche y que salgan perfectas

Tanto en los dispositivos Android como en otros sistemas operativos, los móviles de gama alta siempre suelen ser los más punteros en cuanto a fotografía. En España, mucha gente apuesta por un móvil de estas características, precisamente porque saben que tiene un mejor apartado fotográfico de lo que se puede encontrar en la gama media.

Gracias a esto, es posible tomar mejores fotografías cuando se sale de vacaciones o en el día a día. Sin embargo, no por ello los móviles de gama media cuentan con mal apartado fotográfico, sino todo lo contrario, ya que en los últimos años este ha mejorado considerablemente, haciendo que haya muy buenas alternativas en el mercado.

Ya sea un móvil de gama alta o un móvil de gama media, la situación en la que seguramente más le cuesta sacar buenos resultados es cuando hay poca luz. Tomar fotos de noche puede ser algo complicado en muchas ocasiones, y es por eso que conviene seguir ciertos pasos para asegurar que las fotografías que se tomen salgan correctamente.

Encontrar un punto de apoyo

Por la noche, hay menos luz que la cámara no pueda capturar para iluminar la fotografía. Por ello, una alternativa que utilizan las cámaras de fotos de los smartphones es tardar algo más de tiempo en hacer la fotografía para que pueda utilizar más luz. Esto tiene el pequeño inconveniente de que el dispositivo debe estar quieto durante más tiempo.

El pulso humano no es perfecto, y por más que se intente sostener la cámara utilizando las manos, estas se mueven ligeramente aunque el usuario no lo pretenda. Esto hará que la fotografía salga ligeramente movida y que no se pueda apreciar un buen nivel de detalle en los elementos que aparecen en ella.

Es por ello que la mejor opción siempre es buscar un punto de apoyo o un soporte en el que dejar el smartphone para que este se encuentre totalmente quieto. Gracias a esto, las fotografías con poca luz saldrán mejor, ya que los movimientos naturales de la mano no afectarán a la visibilidad de la fotografía.

Es posible dejar el dispositivo apoyado en cualquier lugar que haya cerca y poner el temporizador. Sin embargo, si se busca una mayor libertad a la hora de colocar el móvil, lo más recomendable es comprar un trípode o un soporte gracias al cual se pueda dejar en prácticamente cualquier parte sin temor de que se caiga al suelo.

Activar modo noche

Precisamente el anterior tiene una gran importancia si el modo noche está activado, ya que lo que hace este precisamente, entre otras cosas, es hacer que el dispositivo tome más luz haciendo la fotografía en más tiempo. Sin embargo, suele ser algo que es necesario activar manualmente.

Para ello, solo hay que ir a la aplicación de cámara y buscar en la barra inferior el modo nocturno o bien un icono en las opciones superiores. Muchos fabricantes le dan tanta importancia como para hacer que tenga su propia sección, igual que el modo retrato. Sus resultados, eso sí, pueden variar bastante de un móvil a otro, por lo que es extremadamente recomendable que se pruebe antes de utilizarse en una situación en la que se quiera tomar una buena fotografía.

Foto sin y con modo noche

Hemos visto más de un móvil de gama media en el que el modo noche estaba ahí de forma totalmente anecdótica, y que disparaba mejor en modo normal que activando esta opción. Por ello, es muy recomendable tomar varias fotografías de prueba con el modo noche y sin este activado para ver cuál brinda mejores resultados a los usuarios.

Reducir la exposición

Si se toma una fotografía en el modo normal, por lo general, el usuario puede acceder a una serie de opciones muy útiles a la hora de ver cómo se quiere tomar la fotografía. Una de ellas es el enfoque táctil, que permite hacer que la cámara enfoque exactamente al punto que el usuario toque en la pantalla, de forma que se pueda centrar en un objeto lejano o en algo que esté en primer plano.

Tras hacer un enfoque táctil, en los móviles Android ofrecen la opción de subir o bajar la exposición, deslizando hacia arriba o hacia abajo en la barrita que sale junto al indicador de enfoque. Por la noche, esta función puede mejorar considerablemente el aspecto de las fotografías que toma la cámara a cambio solo de un poco de luz.

Para probarlo, basta con tomar una fotografía nocturna que esté relativamente bien iluminada y, antes de darle al botón de hacer la foto, deslizar ligeramente hacia abajo hasta que tenga mejor aspecto. Esto solo funciona en aquellas situaciones en las que, a pesar de que haya poca luz, la fotografía no se esté tomando a oscuras y haya una fuente que ilumine más zonas.