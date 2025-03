Adiós a las notas de voz y a escribir en tu smartphone Samsung con este sencillo truco

Hace unos años la selección de aplicaciones en Android para hacer tareas comunes en el día a día implicaba navegar entre muchas opciones si queríamos lo mejor. Seleccionar la app de notas, el teclado, la app de cámara... Todo eso ha pasado ya de ser una realidad para la mayoría de usuarios en España, que usan las aplicaciones por defecto en sus teléfonos.

Sin embargo, eso no quiere decir que no haya formas de exprimir más esas aplicaciones. Programas como Google Maps tienen un uso impresionante pero aún así hay muchos trucos que no conocen muchos usuarios. Y lo mismo pasa con las apps de los diferentes fabricantes.

Un ejemplo es Samsung, que tiene un ecosistema de aplicaciones tremendamente útil, con propuestas como la Galería, que con la inclusión de la IA se está volviendo una app imprescindible o Samsung Health, que controla los parámetros de salud usando sus accesorios, desde auriculares a anillos pasando por relojes.

En este caso vamos a centrarnos en una aplicación que también viene por defecto y que usan muchas personas: el teclado de Samsung. Esta app es la que viene activa cuando compramos un móvil y, salvo que la cambiemos por otra alternativa como Gboard, será la manera de introducir texto en todas las apps.

Pues bien, esta aplicación tiene una tecla que permite que dictemos lo que queremos en cualquier aplicación y las palabras aparecerán sin necesidad de escribir. Y esto también nos ahorrará el tener que enviar notas de voz, que son muy incómodas en algunas situaciones y que no permiten la búsqueda de información.

Tecla de Ajustes del teclado de Samsung El Androide Libre

Para activarlo hemos de usar el teclado de Samsung, que es el que viene activado por defecto en sus móviles. Cuando lo tengamos a la vista pulsamos en el icono con forma de engrabaje, que es el de los Ajustes. Desde ahí navegamos a una sección llamada Deslizar, tocar y respuesta táctil.

Ahí pulsamos en la opción llamada Mantener pulsada la barra espaciadora. Es ahí donde hemos de seleccionar la acción que ejecutará esta tecla cuando la mantengamos presionada. Hemos de optar por la opción de Entrada de Voz.

Teclado con dictado por voz de Samsung El Androide Libre

De esta manera cada vez que hagamos ese gesto podremos dictar sin tener que escribir ni mandar una tediosa nota de voz. Y para dejar de dictar sólo hemos de soltar la barra. Por supuesto funciona en todas las apps donde se pueda escribir, no sólo en las desarrolladas por Samsung.