Así puedes personalizar a fondo las notificaciones y accesos directos de Samsung en la nueva interfaz de One UI 7

Una de las mayores novedades de los nuevos Samsung Galaxy S25 Series no está vinculada con ninguna de las características de hardware en las que los compradores suelen fijarse a la hora de adquirir un nuevo móvil. En España Samsung vende mucho y, en parte, es porque la gente está acostumbrada al funcionamiento de estos móviles.

Pero los buevos modelos de gama alta de la empresa llegan con una nueva versión de la interfaz de la marca, One UI 7, que tiene muchos más cambios de los que solía traer en otras ocasiones. Tendremos mejorores animaciones, nuevos iconos y más funciones, pero también un rediseño completo de la interfaz de notificaciones y atajos.

Esta secccion, tan característica en Android, es la que nos da accceso tanto a las notificaciones de las apps como al Modo Avión, la conecitivdad WiFi, etc. En One UI 7 esta sección se ha rediseñado por completo para asemejarla más a la de los iPhone, y también permite una mayor personalización.

Para empezar, por defecto esta nueva sección estará dividida en dos columnas, una que se abre si deslizamos el dedo desde la parte izquierda y otra que se abre si lo hacemos desde la parte derecha, siempre desde la parte superior de la pantalla. La primera abrirá el listado de notificaciones de las aplicaciones y la segunda los accesos directos, el control multimedia, etc.

Esta forma de mostrar estos elementos es la que tienen desde hace años marcas como Huawei y HONOR. También la usan empresas como Xiaomi, aunque en este caso dan la opción de usar la forma antigua, con todo en una misma pantalla. Samsung también permite esto, con un botón situado en la parte superior de la zona de accesos directos, con la forma de un lápiz.

Accesos directos en One UI 7 El Androide Libre

Si pulsamo en él se abrirá un menú de edición que nos permitirá optar entre la zona de notificaciones de doble columna o de columna combinada, que es como se ha mostrado en Android desde sus inicios. Solo hemos de pulsar en Ajustes del Panel y seleccionar la opción Juntos. Además, si queremos dejarlo como separado, podemos hacer que el orden de las dos columnas cambie, pulsando la opción Panel rápido en el lado izquierdo.

Junto a esa opción hay otra que nos permite cambiar el oorden de los elementos del panel de accesos directos. Hemos de pulsar en el lápiz y, de nuevo, seleccionar Ajustes del Panel. Entonces podremos mover los diferentes módulos, y cambiar el orden de los accesos directos circulares de la parte superior.

Bloques en notificaciones en One UI 7 El Androide Libre

Podemos mover elementos que no usemos nunca, y poner en la parte superior lo que sí que usemos normalmente, para que estén más al alcance de la mano al deslizar este panel. Solo hemos de mantener pulsado encima de ellos y arrastrarlos. Lo que no podemos hacer, por ahora, es eliminar elementos de la interfaz en bloque. Sólo podemos ocultar los atajos de la sección de acceso directos, como Bluetooth, WiFi y similares, si no los usamos.