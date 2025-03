Tu madre estaría avergonzada: 5 sencillos pasos para ordenar los escritorios de tu móvil Android

En España la inmensa mayoria de personas usa móviles Android. Esto implica que es posible organizar la forma en la que se ven los escritorios de formas muy avanzdas, incluso pudiendo usar aplicaciones para reemplazar toda esta interfaz como sucede con apps como Niagara Launcher.

Pero para poder usar de mejor manera nuestro móvil ni siquiera es necesario descargar y configurar nuevas aplicaciones. Basta con tenerlas organizadas de alguna manera, la que mejor convenga a cada usuario.

Esto puede parecer obvio, pero es muy común encontrar persoans que no saben dónde está cada una de las apps que usa a diario, que tiene múltiples escritorios aunque no sabe por qué o que directamente mueve sin querer apps y cree que las ha borrado o perdido. Para evitar todo esto es mejor seguir estos sencillos pasos.

Cajón de apps. La mayoria de móviles permite tener una organización de escritorios en los que en los mismos sólo estén las apps que usemos, no todas. Es como Android ha funcionado siempre, aunque últimamente marcas como Honor estén copiando la forma de trabajar de Apple, tras el movimiento contrario hace unos años.

Lo ideal es que tengamos todas las apps en un cajón al que acceder cuando sea necesario, pero también estén las más importantes en el escritorio. Pero es clave que sólo estén las más importantes, para que sea fácil localizarlas.

Espacios vacíos. Aunque no es obligatorio rellenar todos los espacios en un escritorio, es aconsejable agrupar el mayor número de aplicaciones en uno para no tener que estar navegando entre múltiples páginas sin motivo. Otra opción es organizar las apps en función de si son de trabajo o de ocio, para que sea más rápido encontrarlas.

Dock de apps. En la parte inferior podemos poner hasta cinco aplicaciones que siempre estarán ahí, independientemente del escritorio en el que estemos. Estas deben ser apps que usemos mucho, como WhatsApp, Teléfono o la que cada uno considere.

Docks de apps El Androide Libre

Lo que no tiene sentido es dejar ahí aplicaciones como la de Mensajes si no la usamos, o poner la de Gmail cuando jamás mandamos ni recibimos correos electrónicos. La idea de esta sección es tener las apps que más utilicemos para no tener que buscarlas constantemente.

Widgets. En ocasiones hay widgets que nos permiten usar ciertas funciones de una app sin tener que buscarla y abrirla. Si es algo que usamos constantemente merece la pena invertir parte del espacio de un escritorio para ello. Eso sí, no hay que poner widgets porque sí, porque lo que eso hará es hacernos perder espacio.

Widget de Tesla con múltiples botones El Androide Libre

Carpetas. Una característica que sí se usa, pero no siempre bien, son las carpetas. Lo ideal es agrupar las apps por temática, o por frecuencia de uso. Y ponerlas en un lugar en función de si las usamos más o menos. Esto es también aplicable a las apps.

En la parte inferior deberíamos poner las más usadas, o las que se requieran usar a una mano, como las apps de mensajería, llamadas o videollamadas, por si tenemos que usarlas en un momento en el que no podemos usar las dos manos. En la parte superior pondremos las que sí que requieren usar las dos manos, como la mayoría de juegos, apps de trabajo, etc.

Carpeta expandida El Androide Libre

En este apartado podemos destacar también las carpetas que son de un mayor tamaño e incluyen iconos pulsables. Las vimos en España por primera vez con HONOR, pero actualmente las incluyen otras marcas como OPPO o Samsung. Son muy útiles porque minimizan el espacio usado por los iconos, pero a la vez permiten no tener que pulsar dos veces, una para entrar en la carpeta y otra para ejecutar la app. De nuevo, lo ideal es usar carpetas normales para apps que no usamos a diario y carpetas expandidas para apps que usamos más, aunque no sean las que más utilicemos porque esas deberían estar en el dock o sueltas, como ya hemos dicho.