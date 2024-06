El truco de WhatsApp para saber dónde está un contacto con sólo mandarte una foto: así es cómo debes protegerte

La ciberseguridad es algo que cada vez tiene más relevancia. Los ataques a particulares y empresas cada vez son más comunes, y hay que tener mucho cuidado con los datos que compartimos en redes sociales, que permiten que se dirijan ataques muy personalizados. Esto también aplica a las empresas, porque en los últimos días hemos visto ataques de todo tipo.

El mayor ejemplo de esto es el del robo físico. Nunca es recomendable compartir fotos cuando estamos de vacaciones porque les decimos a los ladrones que no hay nadie en casa. Sí, es cierto que hay formas de simular que no nos hemos ido, pero aún así es mejor no confirmar que estamos fuera.

También es un problema el acoso, tanto físico como virtual, y dar la localización de dónde estamos no es lo mejor que podemos hacer. Pero no se trata de no compartir activamente la ubicación con WhatsApp o Google Maps, o no decir dónde estamos en un grupo de chat. Hay formas de saber dónde está alguien sólo por una foto que haya subido desde allí.

Qué es el EXIF

Las fotografías digitales se diferencian de las analógicas en muchas cosas. Para empezar, no son físicas, e incluso los colores y las texturas son diferentes. Pero otra diferencia importante es que las fotos digitales pueden almacenar información que no está directamente relacionada con la imagen en sí, sino con sus circunstancias.

Es lo que se llama EXIF, acrónimo de Exchangeable Image File Format, una manera consensuada de poder obtener información de una fotografía. Es ahí donde se almacenan datos como la cámara que hizo la fotografía, la hora a la que se tomó y parámetros como la apertura o el ISO.

EXIF de una imagen en MacOS El Androide Libre

Pero también es posible almacenar las coordenadas GPS, por lo que es literalmente posible saber en qué punto exacto se hizo la imagen. Esto es muy útil para replicar ciertas imágenes, hacer un tutorial o un manual, pero también permite saber dónde está una persona si ha compartido una imagen con esos datos en tiempo real a través de una aplicación social. No obstante, hay programas como WhatsApp, que borrar el EXIF de la imagen compartida, salvo que se comparta como archivo, ya que ahí sí se mantiene.

Cómo buscar el lugar

Cada sistema operativo dispone de herramientas para poder consultar los datos EXIF de las imágenes, y los ordena de una manera u otra. Además, algunos como Android incluso muestran en un pequeño mapa dónde se ha hecho una foto, si usamos aplicaciones como Google Fotos.

Localización en Google Maps El Androide Libre

Android. Para ver dónde se ha hecho una foto simplemente hay que abrirla en Google Fotos y deslizar el dedo hacia arriba, para ver los detalles de la misma. Ahí aparece la información, entre la que destaca un plano que marca exactamente dónde se ha realizado la toma. Además, podemos incluso pulsar para que se abra en Google Maps y trazar una ruta hasta ahí.

iOS. En los dispositivos de Apple es similar. Hay que abrir la fotografía en la aplicación de Fotos. Buscamos un icono de la letra i, que es la información y buscamos localización. Ahí aparecerá el mapa. Si pulsamos se abrirá Apple Maps.

MacOS. En el caso de un ordenador de Apple, hay que abrir la imagen con la aplicación Vista Previa. Luego hay que abrir el menú Herramientas y ahí Pulsar en Mostrar Inspector, para luego pulsar en el icono de la i con el círculo y seleccionar la opción GPS.

Windows. En el sistema de Microsoft funciona de manera parecida. Simplemente hay que abrir la imagen con el Visor, que es la app que viene por defecto, y pulsar con el botón derecho del ratón en cualquier zona. Se selecciona la opción Información del archivo y ahí aparece una sección llamada Ubicación, que muestra un mapa.

Cómo borrar la geolocalización

La función de geolocalización está disponible en los móviles, al tener GPS, y en algunas cámaras. Es algo que se puede apagar, aunque se perderán algunas funciones, como ver en Google Fotos dónde se han hecho todas las fotos en un mapa de calor.

Para evitar que una imagen que hagamos incluya datos del lugar en el que se ha hecho, hay que editar esa opción en la aplicación de cámara que usemos para tomar las fotos. En los Ajustes de la app de cámara hay una opción llamada Etiquetas de localización o Geolocalización que añade datos de coordenadas a las fotos y vídeos que hacemos para poder luego posicionarlas en un mapa. Si se desactiva esa función ya no se podrá extraer esa información.

Opción para desactivar la geolocalización El Androide Libre

Otra opción es compartir la imagen en redes pero sin dar los datos del EXIF. En iOS esto se hace abriendo la imagen en la app de Fotos. Pulsamos en la i de información y buscamos localización. Ahí se puede borrar antes de compartir. En Android habrá que descargar una aplicación de terceros, como Photo exif editor. Editando la imagen en la misma es posible borrar algunos elementos antes de enviarla a cualquier persona.