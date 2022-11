Guarda tus negocios y tiendas de confianza en Google Maps de 3 formas distintas

La memoria hay que guardarla para las cosas importantes, por ello lo mejor que puedes hacer si quieres recordar tus lugares de confianza como restaurantes, talleres y otros negocios, es guardar estos lugares en listas de Google Maps.

De esta manera, si quieres recordar un taller de confianza, o bien un restaurante que te haya recomendado un amigo recientemente, te será fácil encontrarlo, y te vamos a proponer algunas organizaciones que podrían servirte para organizarlo todo.

Y es que, organizar este tipo de negocios te permitirá poder acceder a ellos fácilmente en el momento en el que los necesites y sin tener que buscarlos.

Ordena tus sitios de confianza en listas

Lista de gasolineras preferidas El Androide Libre

Una de las mejores maneras de mantener tus sitios de Google Maps ordenados es clasificarlos en varias listas en función de la temática del negocio, creando una lista para cada tipo de sitio que del que te interese tener guardados varios establecimientos.

Puedes crear listas de talleres, restaurantes, ferreterías, tiendas de ropa o mercados, así, cuando necesites ir a uno, lo tendrás en una lista específica de entre la que podrás elegir. Algo muy recomendable si manejas varios lugares que te gusten en cada categoría.

Recuerda los mejores lugares de tus vacaciones

Sitios de interés en vacaciones El Androide Libre

No es extraño repetir destino en vacaciones si la primera vez que has estado te ha gustado, o bien te has quedado con ganas de estar más tiempo, y no hay nada como guardarte algunos sitios para acordarte de dónde has comido bien.

Para ello, puedes crear una lista de cada destino que visitas con los sitios en los que quieras repetir, sean restaurantes, hoteles o tiendas. Incluso puedes guardar monumentos que no te haya dado tiempo a visitar, o que te hayan gustado tanto como para repetir.

Utiliza el marcador de favoritos

Lista de favoritos El Androide Libre

Si simplemente quieres tener a mano unos cuantos establecimientos y la lista no va a ser larga, lo más recomendable es que directamente los marques como favoritos y accedas a esta lista predeterminada cuando lo necesites.

Hacer esto es tan fácil como pulsar sobre el botón de guardar y luego seleccionar Favoritos en la ficha de cada lugar que quieras añadir a la lista. Eso sí, ten en cuenta que irán todos al mismo lugar, sin posibilidad de que puedas clasificarlos.

