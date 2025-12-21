Que no te roben la cuenta: lo que debes hacer si se filtran tus contraseñas en una tienda en internet

Teniendo en cuenta la gran cantidad de acciones y tareas que los usuarios en España realizan en Internet, la ciberseguridad es algo a tener muy en cuenta en el día a día.

Ya no solo se trata de elaborar contraseñas más complicadas y utilizar una diferente para cada plataforma, sino que son muchos más las cosas que hay que tener en cuenta.

Desde no utilizar redes WiFi públicas hasta usar gestores de contraseñas o sistemas como la verificación en dos pasos para evitar que un desconocido acceda a su cuenta de usuario.

Sin embargo, aun así, siguen existiendo riesgos, puesto que las plataformas en las que tenemos una cuenta pueden sufrir un hackeo masivo que haga que las contraseñas de los usuarios queden expuestas.

Es lo que ha sucedido precisamente hace unas semanas con una popular tienda española, y es algo con lo que los usuarios deben tener bastante cuidado.

Especialmente, si se usa la misma contraseña en varias plataformas, puesto que con que se filtre en una de estas, el resto quedarán también expuestas.

Al ser este elemento tan importante, merece la pena comprobar de vez en cuando que todo esté bien con las contraseñas que se suelen utilizar.

Comprueba si tienes contraseñas filtradas

Lógicamente, como usuario no es posible acceder a registros de este tipo, pero Google es capaz de decirnos si tenemos alguna contraseña filtrada.

Para ello, eso sí, es necesario utilizar el gestor de contraseñas de la compañía, el cual se integra en Google Chrome, y de hecho es muy recomendable para organizar todas estas de forma segura.

Es una herramienta muy recomendable para no tener que recordar estas claves. Es importante poner una diferente en cada plataforma para que si alguna se filtra o alguien la adivina no tenga acceso a todas las cuentas.

Si las contraseñas están guardadas en otro navegador, se puede comprobar si este tiene la misma opción o bien importar las contraseñas a Chrome para que el proceso sea algo más sencillo.

Una vez se haya hecho esto, tan solo habrá que abrir Google Chrome e ir hasta el apartado de configuración y luego abrir el gestor de contraseñas.

En esta pantalla hay tres secciones distintas a las que se puede acceder desde la barra de menú inferior. Habrá que ir a la de revisión.

Una vez aquí, Google, de forma anónima, revisará diferentes bases de datos para conocer si alguna de las contraseñas que tenemos ahí guardadas se ha filtrado. En caso de que sea así, habrá que actuar inmediatamente.

Qué hacer para no perder cuentas

El hecho de que una de nuestras contraseñas se haya filtrado no implica que haya decenas de hackers intentando acceder a nuestra cuenta en ese momento.

Sin embargo, es algo que puede pasar en cualquier momento, en cuanto alguien compre esta información en la Deep Web, que suele ser donde se comercia con estos datos robados a los usuarios.

Por ello, lo mejor es intentar actuar cuando antes, antes de que lo puedan hacer los ciberdelincuentes. Obviamente habrá que cambiar la contraseña en todos y cada uno de los lugares en los que haya un aviso.

Pero también será necesario cambiar esta clave en aquellas plataformas en las que se use una de las contraseñas vulnerables.

Por poner un ejemplo, si se usa la misma contraseña en Instagram y en X, los ciberdelincuentes pueden probar a acceder a cualquiera de estas utilizando tu correo electrónico y la contraseña filtrada.

Por eso, si esta se emplea en algún lugar más, está en riesgo de que alguien pruebe con esa contraseña y acierte, así que lo mejor es cambiarla de todos los lugares en los que se utilice.

Lo mejor es que el propio gestor de contraseñas de Google será capaz de decir en qué lugares se han reutilizado sus contraseñas para poder saber en qué lugares esta debe ser cambiada.

Más allá de cambiar la contraseña, algo totalmente esencial, también es muy recomendable activar la verificación en dos pasos.

Este método de inicio de sesión hará que aunque se introduzca bien la contraseña sea necesario verificar el intento de sesión una segunda vez.

Esto se podrá hacer por medio de una aplicación de verificación o bien recibiendo un mensaje SMS en el móvil. Lo importante en este sentido es que no bastará con poner bien la contraseña para iniciar sesión.