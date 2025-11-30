Adiós a usar el móvil cuando estás haciendo cosas en el PC: el sencillo truco para usar tu smartphone desde el ordenador

El uso combinado del smartphone y el ordenador en el ámbito laboral es el pan de cada día para muchas personas en España.

Desde luego, se trata de dos dispositivos que funcionan muy bien en conjunto, aunque para eso los fabricantes deben dar a los usuarios las facilidades necesarias para que así sea.

Apple es una compañía que sabe mucho en lo que a crear un ecosistema completo se refiere, y no es ningún secreto que sus dispositivos funcionan mejor cuando se combinan.

Es algo que hasta hace unos años no era tan frecuente de ver en Android. Sin embargo, ya son bastantes las marcas que apuestan por dar facilidades a los usuarios en este sentido.

Apple cuenta con la facilidad de que sus ordenadores también utilizan un sistema operativo propio, algo que los fabricantes Android no tienen.

Al fin y al cabo, Windows es el sistema operativo de escritorio más utilizado, y gracias precisamente a la colaboración de Android con Microsoft, se le puede sacar más partido a ambos dispositivos.

Esto sucede gracias a la aplicación de Enlace Móvil, que está integrada en los ordenadores con Windows y que permite hacer cosas como controlar el móvil desde el ordenador y ver todo su contenido.

Enlace móvil

Este es el nombre que recibe la función integrada en muchos móviles y PCs, y que permite establecer algunas sinergias entre un móvil Android y un ordenador con Windows. Tal como sucede entre los iPhone y los Mac de Apple.

La aplicación está integrada en muchos móviles, incluyendo los modelos de marcas como Samsung, OnePlus, OPPO, Realme, ASUS, Honor o Xiaomi. Y si la función no está disponible en Ajustes, se podrá descargar directamente la aplicación desde Google Play.

Los requisitos para usar la app son bastante simples. Por una parte, el ordenador debe ejecutar una versión de Windows 10 con la actualización de octubre de 2022, o posterior, mientras que el móvil Android debe tener Android 8.0 o posterior.

Ambos deberán estar conectados a la misma red, aunque no hay problema en que el ordenador esté conectado por cable y el móvil por conexión WiFi.

Enlace móvil

Para vincular ambos dispositivos habrá que abrir la app de Enlace móvil en ambos, y luego escanear con el móvil el código QR que aparecerá en el PC para iniciar sesión.

Tras esto, ambos dispositivos estarán vinculados, y se podrá abrir la app de PC para gestionar el móvil, e incluso ver y abrir sus apps o contestar a las notificaciones.

Es una pena que no funcione también al revés y permita acceder al ordenador desde el smartphone. Y es que, se le podría sacar mucho partido para hacer tareas más pesadas desde el móvil.

Un sinfín de funciones

La idea principal de contar con esta funcionalidad en el ordenador es porque mirar ni coger el móvil ni aunque sea necesario. Incluso se puede contar con un acceso directo a los datos del móvil en el menú de inicio de Windows.

Ya sea para contestar una llamada, un mensaje de texto o simplemente para ver las notificaciones de una aplicación, la idea es que todo se pueda llevar a cabo desde el ordenador.

Es por eso que la aplicación de Windows de Enlace móvil es extremadamente completa y bastante cómoda de usar.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el micrófono y los altavoces que se utilizan en el ordenador estarán vinculados al móvil, de manera que se podrán contestar llamadas directamente desde el PC.

Gracias a esto, se va a poder dejar el smartphone en cualquier sitio sin miedo de que nos vayamos a perder una notificación o una llamada que llegue a este.

Si se le da acceso desde los permisos a todas las notificaciones, de hecho, estas se mostrarán en el ordenador tal y como si fueran una notificación de Windows.

En el propio banner de la notificación se aclara que llega desde el móvil y se especificará tanto la app como el contenido de la misma, dando también la posibilidad de contestarla.

Otro apartado está dedicado a ver todas las fotografías que hay en la memoria interna del dispositivo.

Esto es extremadamente útil para hacer limpieza de una manera cómoda, y borrará los archivos que elijamos de la memoria interna del dispositivo.

Otra de sus posibilidades más interesantes es la de poder ver y controlar la pantalla del dispositivo utilizando el ordenador.

Esto nos permitirá abrir cualquier aplicación y ver su contenido desde el ordenador, lo cual puede ser muy útil, por ejemplo, para utilizar las aplicaciones de pago que tengamos en el móvil sin tener que comprar su versión para ordenador, si la hubiese.